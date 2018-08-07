Спорт под напряжением: между ЛЭП и МНПЗ создадут спортивный парк

Окраину парка 850-летия Москвы на границе с Московским нефтеперерабатывающим заводом (МНПЗ) превратят в спортивный парк, прямо под линиями электропередач. Об этом порталу Москва 24 сообщил управляющий партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро, по концепции которого департамент капитального ремонта и благоустраивает парк.

По словам архитектора, здесь будет создан целый парк циклических видов спорта: лыжного, биатлонного и велосипедного. Все нормы безопасности при этом будут соблюдены.

Обустраиваемая территория довольно обширна – более 60 гектаров вдоль Москвы-реки до самого МНПЗ. Однако, по данным Олега Шапиро, лишь на десяти процентах будущего парка можно возводить различные строительные объекты для экстремального отдыха людей, на остальной земле строительство запрещено.

"Здесь допустимы лишь защищенные пешеходные связи, так как сверху идут линии электропередач, нефтепровод, а по соседству находится МНПЗ. Сейчас вокруг живут десятки тысяч людей. Мы предложили здесь сделать парк цикличных видов спорта: для занятий лыжами, биатлоном, спортивной ходьбой", – отметил управляющий партнер бюро Wowhaus.

Спортивно-пешеходные связи



В парке проложат несколько спортивных трасс: лыже-роллерная трасса, велотрасса, трасса для скандинавской и спортивной ходьбы. По словам собеседника портала Москва 24, все они будут профессиональными и пригодными для проведения соревнований.

Вдоль биатлонно-лыжных маршрутов будут стоять автоматы с искусственным льдом, поэтому сезон катания на лыжах в Марьино может начинаться в октябре, до появления устойчивого снежного покрова. А летом с лыж посетители смогут переходить на ролики, поскольку лыжная трасса будет трансформироваться в выделенную лыжероллерную полосу.

"Скорость передвижения по такой трассе – высокая, поэтому в местах пересечения с пешеходными дорожками построят мостики. Люди будут переходить лыжероллерную трассу по мостику", – пояснил Олег Шапиро.

На пересечении спортивных дорожек и ЛЭП архпроектом предусмотрено возведение металлических пергол с заземлением, которые обошьют лиственницей – это позволит безопасно проходить под линиями высокого напряжения. Перголы не только защитят от воздействия ЛЭП, но и станут источниками освещения.

Архитекторы также предложили подсветить и покрасить опоры ЛЭП подобно Останкинской башне. "ЛЭП – это производственные объекты, но и они могут быть красивыми", – рассказал Олег Шапиро.

Новый уровень для эстремалов



Одна из трасс в спортивном парке будет уникальной для Москвы: впервые в столице построят профессиональный трек для занятия экстремальным велосипедным спортом – то есть памп-трек. Это специальный веломаршрут, не содержащий ровных участков – он весь будет состоять из чередующихся ямок, кочек, контруклонов. Поклонники памп-трека и сейчас занимаются здесь, но на любительской трассе. Новая же будет просчитанной, продуманной и профессиональной.

"Это хобби переведем в Москве на новый уровень. Все трассы памп-трека будут соответствовать мировым стандартам. Здесь можно будет проводить даже международные соревнования", – пообещали авторы архпроекта.

Стадион и школа





Лыжники и биатлонисты тоже смогут здесь соревноваться. На разрешенной площади для строительства возведут стадион и спортивную школу, где детей будут обучать катанию на лыжах и биатлону. Здесь же разместится прокат спортинвентаря и кафе.

В парк посетители смогут приезжать на машинах и оставлять их на автостоянке, строительство которой заложено в архпроекте.

Ковер под ЛЭП



Проложенные по парку "народные тропы", ведущие к воде, превратят в благоустроенные и цивилизованные дорожки. Преобразится набережная, в местах выхода к воде сделают деревянные настилы, а участки естественного берега озеленят. Вдоль зоны у воды высадят прибрежные растения, а в местах обитая птиц – ту флору, которой они смогут питаться.

Озеленению территории в проекте уделено большое внимание. По словам собеседника портала Москва 24, сейчас на этом месте пустырь, а с помощью правильно посаженных растений планируется обогатить местность. При этом посадят только те сорта растений, которые здесь приживутся. Пространство под ЛЭП заполнят кустами и травой, а деревья высадят лишь вдоль спортивных трасс, небольшими рощицами, чтобы можно было зайти в тень.

"Под высоковольтными линями запрещено сажать деревья, потому что подъезд к ЛЭП должен быть открытым для специальной обслуживающей техники, поэтому для посадок выбрали кустарники и траву", – пояснил Олег Шапиро.

У растений будет несколько назначений: они будут изгородью обступать трассы, поэтому послужат естественной защитой от тех, кто попытается выйти за дорожное покрытие. А также станут эстетическим наполнением территории.

"Высокие многолетники будут цвести все лето по очереди, начиная с июня и заканчивая в сентябре, и создавать ощущение цветного ковра – получится настоящий живой цветущий газон", – добавил управляющий партнер архитектурного бюро Wowhaus.

Забор нефтеперерабатывающего завода спрячут от взглядов посетителей парка. Вдоль дороги, разделяющей парк и МНПЗ, возведут живую изгородь из растений.