В Москве работают "бригады быстрого реагирования" в сфере ЖКХ

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет московских депутатов "За честное ЖКХ " организовал в столице "бригады быстрого реагирования". По первому сигналу горожан наводить порядок в коммунальной сфере взялись депутаты муниципальных собраний, представители ТСЖ районов и юристы.

По словам членов "бригад", большинство проблем в сфере ЖКХ связаны с незнанием людьми своих прав и обязанностей. Порой им достаточно просто получить грамотную консультацию, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

Один из первых вызовов "бригады быстрого реагирования" поступил от жителей дома №38, корпус 3, по улице Академика Анохина. Жильцы жаловались на действия местного правления. К конфликту подключилось и руководство районной управы. Решено в сентябре инициировать собрание, на котором задать все интересующие вопросы правлению.