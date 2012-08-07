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Город

07 августа 2012, 17:47

В Москве работают "бригады быстрого реагирования" в сфере ЖКХ

благоустройство жалобы консультации городское управление

Фото: ИТАР-ТАСС

Совет московских депутатов "За честное ЖКХ " организовал в столице "бригады быстрого реагирования". По первому сигналу горожан наводить порядок в коммунальной сфере взялись депутаты муниципальных собраний, представители ТСЖ районов и юристы.

По словам членов "бригад", большинство проблем в сфере ЖКХ связаны с незнанием людьми своих прав и обязанностей. Порой им достаточно просто получить грамотную консультацию, сообщает пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы.

Один из первых вызовов "бригады быстрого реагирования" поступил от жителей дома №38, корпус 3, по улице Академика Анохина. Жильцы жаловались на действия местного правления. К конфликту подключилось и руководство районной управы. Решено в сентябре инициировать собрание, на котором задать все интересующие вопросы правлению.

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