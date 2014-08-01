ВДНХ отмечает 75-летие

В Москве 1 августа начннется празднование 75-летия ВДНХ

1 августа ВДНХ празднует юбилей. Главной выставке страны исполняется 75 лет. Специально к этому дню там завершили ремонт 50 площадок и открыли знаменитый Зеленый театр. Какие еще изменения затронули ВДНХ, читайте в материале M24.ru.

Подготовка к празднику

Еще весной в честь юбилея выставки Сергей Собянин предложил вернуть центру историческое название и "освежить" его территорию. Так, 15 мая ВВЦ был переименован в ВДНХ. С тех пор вновь заработали 17 исторических фонтанов, и территорию выставки освободили от большей части нецивилизованной торговли. Всего было ликвидировано порядка 300 различных незаконных строений.

Кроме того, 29 июля мэр Москвы присоединил к ВДНХ Останкинский парк. Таким образом в столице появился крупнейший городской парк, объединяющий в себе территории выставочного комплекса, Останкинского парка и Главного ботанического сада.

Также теперь любой желающий совершенно спокойно может попасть из Останкинского парка на ВДНХ или из Ботанического сада на ВДНХ и наоборот.

Как изменялась ВДНХ

"Вход абсолютно свободный. Вы можете перемещаться из одной территории в другую. Кроме того, организованы пешеходные и велосипедные маршруты. То есть можно взять велосипед на ВДНХ, поехать в парк Останкино и там его оставить", - сказал директор ОАО "ВДНХ" Владимир Погребенко.

Как сообщила заместитель генерального директора ВДНХ Ирина Гордина-Невмержицкая, на ВДНХ тщательно готовились к юбилею. "Я думаю, что мы встретим праздник в полной боевой готовности. Это будет праздник всего города. Фасады уже приняли свой величественный вид, строительные леса остались лишь на нескольких павильонах центральной зоны и в удаленных местах", - рассказала она.

В свою очередь, Погребенко сообщил, что к 1 августа на ВДНХ завершили ремонт 50 площадок, а к концу года планируется восстановить еще более 100 объектов. По его словам, сейчас на ВДНХ освобождены все исторические павильоны, которые изначально были предусмотрены под музейно-просветительские цели.

Как ремонтировали павильоны ВДНХ

"По центральной аллее сейчас можно пройтись и наслаждаться видом павильонов, а не каких-то шашлычных. Кроме того, внутри павильоны зачищены и не просто освобождены от торговцев: демонтированы все надстройки, пристройки и нагромождения, которые там существовали", - отметил Погребенко. В частности, на территории выставки завершены первоочередные работы в павильонах "Украина" и "Космос". В последнем будет развиваться экспозиция военно-промышленного комплекса. Кроме того, в скором времени Москве передадут и национальные павильоны ВДНХ.

Со зданий под номерами 13, 14 и 15 сняли алюминиевые щиты, некогда символизировавшие технический прогресс. С павильона "Волжский" помимо закрывавших исторических фасад конструкций убрали статую Феликса Дзержинского, больше она там не появится. В павильоне "Оптика" в скором будущем разместится проект под рабочим названием "Дом моды": там будет экспозиция, посвященная моде и моделированию – такого объекта в Москве не было.

ВДНХ готовится к 75-летию: как изменились павильоны

В павильон №57 переедет экспозиция "Дома Романовых", которая очень успешно прошла в "Манеже". Уже полностью восстановили павильон "Книги", там может вскоре открыться книжный магазин

Также в апреле на ВДНХ открылся Дворец бракосочетания, он пользуется большой популярностью у новобрачных. Интересно, что в военные годы там была школа контрразведчиков, а первоначально в здании располагался образцово-показательный сельский клуб идеальной советской деревни.

Новый дом для "Бурана" и открытие Зеленого театра

Специально к юбилею на ВДНХ закончили собирать макет космического корабля "Буран", перевезенного из парка Горького. Его покрыли специальной краской, которая выдерживает перепады температур. Также на макет нанесли рисунок флага СССР и надпись "Буран". До конца 2014 году в нем разместят интерактивную экспозицию, посвященную космической отрасли. "Буран" находится на площади Промышленности рядом с самолетом Як-42 и макетом ракеты-носителя "Восток", на которой совершил первый полет в космос Юрий Гагарин.

Первый советский шаттл "Буран" перевезли на ВДНХ

Еще один объект, который откроется в первый день августа, - знаменитый Зеленый театр. На новой сцене будут давать концерты музыканты разных направлений, сообщает пресс-служба выставки.

История вопроса: Зеленый театр Зеленый театр - ровесник ВДНХ. На его сцене в разное время выступали Хор имени Пятницкого, джаз-ансамбль Леонида Утесова, Иосиф Кобзон. Зрительный зал под открытым небом вмещал до 5 тысяч человек. В последние десятилетия Зеленый театр был заброшен. Зеленый театр - ровесник ВДНХ. На его сцене в разное время выступали Хор имени Пятницкого, джаз-ансамбль Леонида Утесова, Иосиф Кобзон. Зрительный зал под открытым небом вмещал до 5 тысяч человек. В последние десятилетия Зеленый театр был заброшен.

Зелёный театр на ВДНХ

Отметим, что в ходе реставрации зданию вернули исторический цвет – "слоновой кости". По данным экспертов, которые провели технологическое исследование, изначально театр был окрашен именно в белый с оттенком желтого, а "зеленым" его прозвали из-за того, что он находится под открытым небом и в окружении большого количества деревьев.

Летняя читальня и аквариумный парк

А еще 15 июля для посетителей выставочного комплекса открыли летнюю читальню. Она расположилась между павильонами "Цветоводство" и "Космос". Читальня представляет собой открытое пространство для чтения книг и буккроссинга. У посетителей есть доступ к более чем 5 тысячам книг. Кроме того, в читальне проходят познавательные лекции, встречи с писателями, учеными и музыкантами, мастер-классы, публичные чтения и арт-проекты.

"Афиша": На ВДНХ открылся аквариумный парк промысловой рыбы

Кроме того, на ВДНХ в павильоне "Рыболовство" появился Аквариумный парк с промысловыми рыбами. Здесь поместились многотонные резервуары, увидеть в которых можно более 60 различных обитателей рек и озер.

Плавают аквариумах не только рыбы, которых удастся встретить в российских водоемах, но и обитатели пресных вод Южной Америки и юго-востока Азии. Стерлядь, белуги, крупные пираньи - кого только ни встретят посетители ВДНХ в аквариумном парке.

Планы на будущее

Помимо этого, правительство Москвы и руководство ВДНХ приступили к формированию спортивного кластера на территории комплекса.

На первом этапе планируется завершить реконструкцию павильона №27 "Физкультура и спорт", в котором разместится фитнес-центр с современным оборудованием и две раздевалки на 70 человек. Отмечается, что профессиональные инструкторы будут проводить не менее трех бесплатных занятий в день по предварительной записи.

Также будет оборудована спортивная площадка размером 42 на 26 квадратных метров справа от павильона "Физкультура и спорт". Заброшенный хоккейный корт воссоздан для игры в мини-футбол и стритбол летом и для хоккея зимой. Кроме того, будут установлены выдвижные трибуны, рассчитанные на 95 человек.

Как изменится ВДНХ после реконструкции

При этом спортивная площадка возле павильона будет работать бесплатно в порядке живой очереди. Ограничение только одно - это проведение заранее запланированных спортивных мероприятий.

На территории ВДНХ также появится комплекс из двух мини-футбольных и двух баскетбольно-волейбольных площадок.

Также на ВДНХ восстановят и уникальные светильники, дизайн которых разрабатывался в 30-е и 50-е годы прошлого века. Некоторые из фонарей были установлены почти век назад и очень сильно обветшали. Сильнее всего они пострадали в последние 20 лет, когда за территорией ВДНХ практически не следили. Фонари начали падать, поэтому большую часть из них демонтировали.

В данный момент проходит реставрация фонарей, которые находятся в удовлетворительном состоянии. Так, на месте утраченных опор установят фонари, воссозданные по архивной документации. На территории ВДНХ сохранилось большое количество старинных литых фонарей, на основе которых можно проводить реконструкцию освещения. Однако почти у каждого отсутствуют отдельные детали, поэтому чтобы достоверно восстановить кронштейны, цоколи, светильники, архитекторам приходится воссоздавать утраченные фрагменты по архивным материалам – чертежам и фотографиям.

Идеи "активных граждан"

Согласно опросу сервиса "Активный гражданин", москвичи хотят восстановить ресторан "Золотой колос", оставить аттракционы, а в павильонах устроить тематические музеи.

В Центральном павильоне большая часть респондентов хочет сделать музей истории России, Москвы, СССР. В павильоне "Народное образование" москвичи хотят видеть выставку или музей, посвященные образованию.

"Москва в цифрах": Центральный павильон ВДНХ

Помимо этого, москвичи решили восстановить ресторан "Золотой колос". Из 27 тысяч человек за его восстановление проголосовали почти 80%. Колесо обозрения и аттракционы хотят оставить на прежнем месте у входа ровно половина опрошенных. Остальные предложили перенести аттракционы вглубь комплекса, а на этом месте организовать прогулочную зону, сквер, парк или пруд.