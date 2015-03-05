Благотворительные акции в столице пройдут в канун 8 марта

Фото: M24.ru/Евгения Смолянская

Для ветеранов ВОВ, инвалидов и малоимущих жителей в честь празднования Международного женского дня 8 Марта организуют специальные благотворительные акции, сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг.

В предпраздничные и праздничные дни пройдут благотворительные обеды и чаепития. В организации акций примут участие более 160 предприятий общепита.

Во время праздничных обедов пройдут концертные программы, гостей поздравят руководители муниципалитетов и главы управ районов, всем женщинам подарят цветы.

Отметим, 8 марта в Саду "Эрмитаж" расскажут о роли женщин в искусстве. О творениях великих художников, которые воспевали любовь к прекрасному полу, поведают искусствоведы.

Приняв участие в интеллектуальных викторинах, гостям "Эрмитажа" удастся проверить свои знания мировой живописи и литературы. А любителям переодеваний наверняка понравится конкурс "Живые картины", в рамках которого можно будет перевоплотиться в персонажей известных полотен, надев стилизованные костюмы.