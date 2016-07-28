Москвичи смогут попробовать варенье по рецептам Боярского и Ширвиндта

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

В субботу, 30 июля, на фестивале варенья стартует благотворительный проект "Варенье по рецептам известных российских семей", сообщили в оргкомитете фестиваля.

На площадке "Россия-Голландия" в Новопушкинском сквере можно будет купить варенье, приготовленное по семейным рецептам российских знаменитостей. Все средства, вырученные от продажи варенья, будут направлены в благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни".

В частности, на фестивале будут представлены: персиковое варенье с апельсинами по рецепту семьи Пресняковых, варенье из черешни с грецким орехом от семьи Ярмольников, вишневое варенье – на выбор, от семьи Боярских или Юдашкиных, яблочное варенье с минимальным содержанием сахара от семьи Маликовых и яблочное варенье от семьи Ширвиндтов. Всего приготовлено более 200 баночек.

Стоимость одной банки варенья составит 350 рублей.

Целью фонда "Линия жизни" является снижение показателей детской смертности от тяжелых заболеваний, излечимых при современном уровне развития медицины. Фонд финансирует лечение детей по всей стране.

Фестиваль "Московское варенье. Дары природы" проводится с 15 июля по 7 августа в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". В торговых шале 33 фестивальных площадок представлено более 200 сортов варенья, а также фрукты, овощи, ягоды, грибы, орехи и мед.