Благотворительный театральный марафон пройдет в Центре "На Страстном"

Фото: ИТАР-ТАСС

На площадке театрального центра "На Страстном" 20 октября состоится 12-часовой театральный фестиваль. В нем примут участие московские актеры, режиссеры, сценографы, музыканты, критики и студенты театральных вузов.

Собранные средства пойдут на операцию режиссера Владимира Агеева, которому требуется пересадка костного мозга.

Марафон стартует в 14.00. Посетителей ждет выступление фортепианного трио театра "Школа драматического искусства". С 15.00 до 17.00 покажут спектакль Театра.doc "Толстой – Столыпин. Частная переписка", с 17.00 до 18.00 – спектакль-джаз по поэзии Бродского, с 18.00 до 19.30 – спектакль "Вий" от Центра драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина, сообщили организаторы проекта.

В 19.30 в театральном кафе стихи Веры Полозковой начнут читать актеры Павел Артемьев и Юлия Волкова. В 20.30 запланирован показ спектакля "Аляска". В 22.00 начнется поэтический перформанс студентов ГИТИСа. Спектакль театра Маяковского "Девять по десять" можно посмотреть с 23.00 до 01.00.

Стоимость билета на все мероприятия – 3 тысячи рублей.