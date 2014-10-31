Москва подписала контракты с победителями аукциона на размещение "наружки"

Фото: M24.ru
В пятницу 31 октября Москва подписала контракты с победителями аукциона на размещение наружной рекламы. Подписание рекламных контрактов уже принесло в бюджет города около 2,3 миллиарда рублей, рассказал M24.ru глава департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.
Торги прошли 4 сентября, на них было разыграно 1440 мест под рекламные щиты и конструкции небольшого формата (так называемая уличная мебель).
Все места были поделены на 4 лота. Два лота выиграла компания "Олимп", остальные забрала себе "ТРК".
"Могу дать только положительную характеристику подписанию договоров с компаниями-победителями аукциона, - отметил Черников. - Мы выстраиваем партнерские отношения с нашими контрагентами, которые будут работать с нами очень долгий срок. Контракты заключены сроком на десять лет".
Проведение аукциона позволило не только окончательно упорядочить "наружку" в столице, но и принесло солидные доходы в бюджет Москвы. Компании уже оплатили ренту за первый год пользования местами для размещения рекламы, сумма составила около 2,3 миллиарда рублей.
Единственным местом, где осталось упорядочить "наружку", является Новая Москва. "В будущем мы рассчитываем провести аукцион по продаже рекламных площадей в Новой Москве. Но пока все детали еще не ясны. Дело в том, что для выделения новых мест под наружную рекламу необходимо разобраться с уже стоящими рекламными щитами, установленными противозаконно. Такие рекламные конструкции будут снесены", - пояснил Черников.
В Новой Москве насчитывается около тысячи рекламных щитов, установленных не по правилам. Все они были поставлены еще в то время, когда территория Новой Москвы входила в Ленинский район Подмосковья.
С учетом торгов, которые прошли в 2013 году, бюджет города получит от "наружки" 97,7 миллиарда рублей за 10 лет. Напомним, что 7366 мест для рекламных носителей были разыграны в августе прошлого года. Стартовая стоимость конструкций тогда составляла примерно 22 миллиарда, но в ходе торгов она выросла до 72,5 миллиардов.
Напомним, что 14 июня 2013 года в Москве утвердили схему размещения рекламных конструкций, согласно которой количество мест для рекламы сокращено более чем на 30 процентов, а в центральной части города - на 70 процентов. Впервые за 20 лет столицу поделили на 14 зон, а рекламу на них размещают после проведения открытых аукционов. Вся реклама, не соответствующая стандартам, исчезнет с улиц столицы к июлю 2016 года. Новые правила будут вводиться постепенно: внутри Садового кольца их ввели 1 мая 2014 года, в границах Третьего транспортного кольца – до 1 января 2015 года, в границах МКАД – до 1 июля 2016 года.