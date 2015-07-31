Табачную фабрику "Лиггетт-Дукат" закроют в 2016 году

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Японская табачная компания JTI (Japan Tobacco International) решила закрыть свою московскую фабрику "Лиггет-Дукат" в срок до середины 2016 года. Это связано с сокращением табачного рынка в России, сообщает пресс-служба компании.

JTI, которая владеет брендами Winston, Camel, LD, Glamour, объяснила кризис на табачном рынке повышением цен на сигареты, вызванным увеличением акцизы. Решение закрыть завод вызвано желанием сохранить эффективность своей деятельности в России.

Как отмечается, всем 573 сотрудникам фабрики будут предложены компенсации и также оказана поддержка рекрутинговых агентств.

"Ключевой задачей компании в этом процессе является минимизация последствий этого трудного решения для 573 сотрудников фабрики. Им будет предложена достойная компенсация в объеме, значительно превосходящем требования трудового законодательства. Компания также обеспечит сотрудникам "Лиггетт-Дукат" поддержку ведущих рекрутинговых агентств для их будущего трудоустройства", – цитирует пресс-службу компании Агентство "Москва".

Теперь производство JTI будет сконцентрировано на петербургской фабрике "Петро".

Japan Tobacco Inc. – японская табачная компания, основанная в 1898 году. До 1985 года была государственной монополией, затем была акционирована. Контрольный пакет акций компании (50,01%) принадлежит Министерству финансов Японии. В декабре 2006 года JTI объявила о приобретении британской табачной группы Gallaher за 14,7 миллиардов долларов и покрытие долгов британской компании в сумме 4,4 миллиардов долларов. Продукция JTI продается в 120 странах мира. На российский рынок компания вышла в 1992 году. В портфель компании входят международные бренды сигарет Winston, Mevius, Camel, Sobranie, Glamour и LD, а также российские марки "Русский Стиль", "Петр I", "Тройка" и др. В России Japan Tobacco International, входящей в группу компаний JTI, принадлежат четыре фабрики в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области и Ельце.



Напомним, с 1 июня 2013 года в России действует антитабачный закон. Курение полностью запрещено в подъездах, офисах, больницах, школах и вузах, на детских площадках, пляжах, автозаправках, на расстоянии менее 15 метров от метро, автобусных остановок, вокзалов и аэропортов.

С 1 июня 2014 года курение закон вступил в полную силу. Согласно ему курить запрещено во всех кафе, ресторанах и гостиницах, на летних верандах, в магазинах и на рынках, в самолетах и пассажирских судах. во всех кафе и ресторанах.

Однако позже выяснилось, что ограничение не касается электронных сигарет и кальяна без табака. Позже к исключениям, не попадающим под действие антитабачного закона, добавились летние кафе без навесов.

Кроме того, 9 июня 2015 года госдума отказалась запрещать курение на остановках общественного транспорта. Формальным поводом для отклонения законопроекта послужила неясность формулировок в законодательстве. Так, сейчас там не прописано, что именно считать остановкой общественного транспорта.