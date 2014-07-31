В августе в Москве закроют все киоски, торгующие сигаретами

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Московские власти в августе начнут расторгать договоры аренды с владельцами киосков, продающих сигареты. Как рассказал M24.ru глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, после вступления в силу антитабачного закона предпринимателям дали срок до 1 августа, чтобы они перепрофилировали свой бизнес: в ларьках можно будет продавать мороженое, фрукты, хлеб. Из 231 оставшегося табачного киоска по половине удалось достичь договоренности.

"Вступивший в силу 1 июля антитабачный закон запретил в том числе продажу сигарет в киосках. Владельцы киосков начали переоборудовать их в павильоны, ставить двери и т. д. Однако это незаконно, поскольку по договорам аренды им предоставляли землю именно под киоски, а не под павильоны. Сейчас в Москве 231 киоск, в которых торгуют сигаретами. Мы ведем с владельцами переговоры, предлагаем им поменять профиль деятельности: продавать мороженое, фрукты, хлеб и так далее. Сначала им дали срок до 1 июля, потом продлили до 1 августа. По 112 киоскам уже достигнута договоренность. С теми, кто откажется, будем расторгать договоры аренды ", - сказал Немерюк.

Чиновник пояснил, что торговля сигаретами в павильонах по-прежнему разрешена, поскольку антитабачный закон носит федеральный характер и распространяется на все регионы.

"Не везде торговля развита, как в Москве. В некоторых деревнях есть всего один павильон, где продают все – от хлеба до сигарет. Однако это именно стационарные объекты – небольшие магазины, где сигареты продаются в числе сопутствующих товаров. В нестационарных же киосках торговля табачными изделиями запрещена", - отметил Немерюк.

Напомним, штрафы за незаконную торговлю сигаретами составляют для физических лиц 500-1000 рублей, для должностных лиц - 30-60 тысяч рублей, для юридических лиц - 60-90 тысяч рублей.

Руководитель направления по защите прав предпринимателей центра "Общественная дума" Сергей Варламов говорит, что торговля сигаретами более прибыльна, чем продуктовая, поэтому владельцы киосков могут понести убытки.

"Сигареты не являются скоропортящимся товаром, спрос на них стабильно высок. Конкуренция в сфере торговли продуктами питания слишком высокая, большинство покупателей предпочитают киоскам супермаркеты и обычные магазины. Кроме того, к продаже продуктов более строгие требования по соблюдению санитарных норм. В киоске должно быть спецоборудование: холодильники, морозильные камеры, витрины", - отметил Варламов.

Однако, по словам эксперта, превращение киосков в павильоны действительно нарушает условия договоров аренды, поэтому власти правомерно могут их разорвать.

"Тут остается только закрыть бизнес в качестве киоска и открыть в качестве павильона на новом месте и с новыми договорами аренды, но это равносильно тому, чтобы начать с нуля", - отметил Варламов.

Глава комитета Московской торгово-промышленной палаты по оптовой и розничной торговле Михаил Мандалян говорит, что стоимость аренды не зависит от типа объекта.

"Цена зависит от площади: сколько квадратных метров требуется под торговый объект. Если владельцы киосков согласятся перепрофилировать бизнес, то им стоит сделать ассортимент товаров разнообразным. Например, это могут быть овощи-фрукты плюс какие-то другие продукты питания", - отметил Мандалян.

Напомним, антитабачный закон частично вступил в силу в прошлом году – 1 июня 2013 года. Тогда запретили курить в подъездах, офисах, больницах, школах и вузах, на детских площадках, пляжах, автозаправках, на расстоянии менее 15 метров от метро, автобусных остановок, вокзалов и аэропортов. С 1 июня 2014 года курение запрещено в кафе, ресторанах, гостиницах, самолетах и на пассажирских судах. При этом дымить в летних кафе без навесов все-таки разрешат.

В интервью телеканалу "Москва 24" Немерюк добавил, что от запрета на курение выручка в столичных кафе и ресторанах снизилась почти на 20-25. Однако большинство

ресторатов с пониманием отнеслись к введению антитабачного закона, несмотря на все убытки. "Впрочем, думаю, что так сильно выручка снизилась из-за того, что стало меньше посетителей, ведь сезон летний, все разъехались по отпускам", - отметил Немерюк.

София Сарджвеладзе