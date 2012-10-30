Глава МЧС собирается оградить бизнесменов от лишних проверок

Фото: ИТАР-ТАСС

Руководитель МЧС Владимир Пучков предложил проводить проверки малого и среднего бизнеса только по согласованию с союзом предпринимателей "Опора России".

"Настало время прекратить проверки малого и среднего бизнеса без согласования с "Опорой России". К вам никто не ходит и не проверяет, но вы за все отвечаете. Хорошая конструкция для малого и среднего бизнеса", - подчеркнул министр.

Также Пучков предложил организовать правовое обучение бизнес-руководителей, сообщает агентство "Интерфакс". "Некоторые неквалифицированные инспекторы пользуются незнанием руководителями малого и среднего бизнеса нормативно-правовых актов. Поэтому я предлагаю организовать бесплатное обучение руководителей малых предприятий", - отметил глава МЧС.

Также министр пообещал защитить малый и средний бизнес от природных, техногенных и других рисков. "Вы всегда найдете поддержку. Мы окажем всю необходимую помощь, чтобы малый бизнес развивался и чувствовал себя защищенным", - заявил Пучков.

По словам председателя движения "Опора России" Сергея Борисова, уже сейчас МЧС не допускает необоснованного вмешательства в бизнес. "Сегодня в списке жалоб малого и среднего бизнеса на избыточные действия контролирующих структур мы видим МЧС очень редко или не видим вовсе. У нас сложились конструктивные отношения с вашим коллективом, с комиссией по нашим вопросам, которая собирается раз в квартал. Она очень эффективно работает", - отметил Борисов.

Руководитель "Опоры России" также предложил использовать в деятельности МЧС разработки малого бизнеса. "Если будет необходимо, найдутся малые предприятия, которые позволят повысить эффективность всего спасательного комплекса", - заявил Сергей Борисов.