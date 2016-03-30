Отечественные IT-продукты не соответствуют уровню зарубежных аналогов

Госкомпании начнут поощрять за закупку российских IT-продуктов

Чиновники предложили поощрять государственные компании за закупку отечественных IT-продуктов. По мнению экспертов, в ключевые показатели эффективности топ-менеджеров нужно вписать долю, которую российское программное обеспечение занимает в общем объеме закупок госкомпаний.

Своим мнением по этому вопросу в эфире радиостанции "Москва FM" поделился генеральный директор компании Telecom Daily Денис Кусков.

"В нашей стране достаточно долгое время не занимались никакими компьютерными разработками. Таким образом, в стране отсутствует массовое компьютерное производство. Кроме того, программное обеспечение российского производства можно перечислить по пальцам", – объяснил Кусков.

Сейчас российскими считаются разработки, внесенные в специальный реестр, который ведет Министерство связи и массовых коммуникаций.

По словам эксперта, именно из этого списка и должны закупать IT-продукты госкомпании. Проблема в том, что буквально пять процентов отечественных разработок соответствуют уровню зарубежных аналогов и могут составить им конкуренцию.

"Для того, чтобы Россия смогла встать в один ряд с ведущими странами, которые занимаются разработками компьютерной техники и обеспечения, потребуются долгие годы и хорошее финансирование этой отрасли", – добавил Кусков.

Напомним, по словам министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, в России должны создаваться законодательные и финансовые условия для появления IT-компаний мирового уровня, при этом не ограничивая влияние иностранных технологий и разработок. С точки зрения главы Минкомсвязи, необходимо существенное увеличение числа специалистов в сфере программирования.

"У нас сейчас примерно 350-400 тысяч программистов. Убежден, что мы будем гораздо более конкурентоспособной страной, если программистов в широком смысле слова будет 1 миллион, вот тогда у нас естественным образом произойдет структурная реформа", – добавил министр.