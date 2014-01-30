Почти 400 обращений рассмотрел за год столичный Штаб по защите бизнеса

Фото6 ИТАР-ТАСС

Столичный Штаб по защите бизнеса в 2013 году рассмотрел 394 обращения от предпринимателей, сообщил глава департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Комиссаров.

По его словам, больше всего обращений связанно с вопросом земельных отношений, торговлей, рейдерскими захватами и подключением к инженерным сетям.

Комиссаров уточнил, что в 2014 год планируется внедрить систему про-активного взаимодействия с предпринимателями.

Напомним, что столичный Штаб по защите предпринимателей был создан в феврале 2012 года. Его основной задачей является решение системных проблем предпринимателей.

За это время приняты решения по вопросам противодействия коррупции и аренды и выкупа недвижимости. В состав штаба входят руководители отраслевых и функциональных органов исполнительной власти.

Одна из первых проблем, которой занялся Штаб - подключения к электричеству. Раньше на подключение к электросетям у бизнесменов уходило около полугода, а сегодня для объектов малой мощности этот срок сократили до двух недель.

Кроме того, штаб занимается упрощением выдачи разрешений на строительство и регистрацию компаний.