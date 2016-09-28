Сервис BlaBlaCar станет платным для россиян

Фото: ТАСС/YAY

Сервис BlaBlaCar, предоставляющий услуги по поиску попутчиков, станет платным на территории России. Компания решила ввести сервисный сбор за бронь пассажирского места – он составит до 20 процентов от стоимости поездки, сообщает "Интерфакс".

По словам руководителя компании в России Алексея Лазоренко, такая модель успешно зарекомендовала себя в других странах и оказалась наиболее приемлемой как для пассажиров, так и для водителей.

В тестовом режиме сервисный сбор введут на маршруте Челябинск – Екатеринбург. Средняя стоимость такой поездки составляет 300 рублей, таким образом комиссия для пассажира составит 50 рублей. Для водителей сервис останется бесплатным.

Взимать сборы по всей территории страны компания начнет до конца этого года.

Сервис совместных поездок BlaBlaCar был создан в 2006 году. На российском рынке компания появилась в 2014 году.