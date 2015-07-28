Hewlett-Packard закрыла производство компьютеров в России

Фото: ТАСС/Вадим Жернов

Американская компания Hewlett-Packard (HP) прекратила производство компьютеров в России.

Как сообщает "Коммерсант", 8 июля HP ликвидировала ООО "Хьюлетт-Паккард Фэктори", зарегистрированное в поселке Шушары под Санкт-Петербургом.

По информации издания, производство остановлено еще в середине 2014 года и перенесено из Санкт-Петербурга в Чехию в целях экономии, а также для оптимизации логистики.

Завод начали строить в мае 2008 года. HP и Foxconn инвестировали в него 50 миллионов долларов. Однако из-за кризиса начало работы предприятия было отложено на год и состоялось в апреле 2010 года. Сначала HP производила в Шушарах только настольные компьютеры, а в августе 2013 года запустила сборку моноблоков.

Всего было намечено выпускать до 480 тысяч единиц в год. В 2010 году HP планировала экспортировать продукцию завода в Шушарах в Восточную Европу, Прибалтику, Скандинавию.

Причиной закрытия предприятия стало падение на рынке компьютеров. В январе-марте текущего года было поставлено около 1 миллиона ПК, что на 43,6 процента меньше, чем годом ранее. HP занимала второе место по объему поставок (16,8%), лидером была Lenovo (22%). Эксперты объясняют сокращение рынка изменением потребительского спроса: покупатели стали отдавать предпочтение планшетам.

Напомним, в начале мая поступили в продажу первые компьютеры на базе российского процессора "Эльбрус". Компания предлагает персональный компьютер "Эльбрус-401" и сервер "Эльбрус-4.4". Собирают их в столичном регионе.

В числе характеристик ПК – 24 гигабайта оперативной памяти (возможно расширение до 96), терабайтный жесткий диск, восемь разъемов USB 2.0 и видеокарта ATI Radeon 6000-й серии.

У сервера стоит четыре процессора, плата поддерживает установку до 384 ГБ оперативной памяти. Как уверяет производитель, "Эльбрус 4.4" подходит для организации веб-серверов, баз данных, систем хранения данных, удаленных рабочих столов и для организации кластеров. Сервер уже получил награду "За успехи в импортозамещении".

Отметим, что на компьютерах установлена операционная система "Эльбрус" на базе Linux, но можно установить и привычную Windows. Приобрести новинки пока могут только юридические лица.