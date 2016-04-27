Иностранные производители помогут улучшить качество российской продукции

Интернет-омбудсмен поддержал иностранных производителей оборудования

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев просит отменить приказ Минпромторга, так как он не позволяет зарубежным компаниям инвестировать в развитие производства в России. По его мнению, правила определения "российского происхождения" являются непрозрачными и дискриминационными.

По состоянию на февраль в перечне телекоммуникационного оборудования, которому подтверждено российское происхождение, находится всего 131 позиция. В эфире радиостанции "Москва FM" Дмитрий Мариничев прокомментировал ситуацию.

"Мы пытаемся выровнять конкурентные условия и среду для отечественных и иностранных компаний, сохранив преференции для российских производителей. На данный момент, у иностранных компаний не существует никакой мотивации и экономической целесообразности для инвестирования в российское производство", – объяснил Мариничев.

По его мнению, подобная конкуренция заставляет отечественных производителей улучшать качество своей продукции, иначе они перестанут быть востребованными на рынке.

В России уже пять лет существует реестр телекоммуникационного оборудования отечественного происхождения, ведением которого занимается Минпромторг. Чтобы попасть в реестр, производители оборудования должны соответствовать ряду критериев. Решение о включении в реестр принимает межведомственный экспертный совет, куда вошли представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минкомсвязи, ФСБ, Россвязи и других структур. Они присваивают производителю статус российского, изучив конструкторскую документацию, уровень локализации производства и ряд других параметров.

Ранее m24.ru сообщало, что чиновники предложили поощрять государственные компании за закупку отечественных IT-продуктов. По мнению экспертов, в ключевые показатели эффективности топ-менеджеров нужно вписать долю, которую российское программное обеспечение занимает в общем объеме закупок госкомпаний.

Сейчас российскими считаются разработки, внесенные в специальный реестр, который ведет Министерство связи и массовых коммуникаций.

Напомним, по словам министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, в России должны создаваться законодательные и финансовые условия для появления IT-компаний мирового уровня, при этом не ограничивая влияние иностранных технологий и разработок. С точки зрения главы Минкомсвязи, необходимо существенное увеличение числа специалистов в сфере программирования.

"У нас сейчас примерно 350-400 тысяч программистов. Убежден, что мы будем гораздо более конкурентоспособной страной, если программистов в широком смысле слова будет 1 миллион, вот тогда у нас естественным образом произойдет структурная реформа", – добавил министр.