MasterCard начнет операции в Национальной системе платежных карт 1 апреля

Фото: M24.ru

Международная платежная система MasterCard переведет обработку внутрироссийских транзакций в Национальную систему платежных карт (НСПК) с 1 апреля. В компании заявили, что MasterCard "полностью исполнит требования российского законодательства", пишет ТАСС.

Платежная система отмечает, что "делает все необходимое", чтобы переход на новую технологическую платформу был плавным и незаметным для всех сторон. При этом в связи с переводом процессинга никаких изменений в обслуживании карт не ожидается.

С 20 марта процессинг карт Mastercard через НСПК начнет Сбербанк.

В свою очередь, платежная система Visa не успевает к 1 апреля полностью перевести процессинг внутрироссийских транзакций на обработку в НСПК. Об этом заявил глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

"С Visa есть полноценный согласованный план, мы понимаем, как в рамках него будем работать. Сейчас идет сертификация, это десятки банков, которые сертифицированы на подключение к нашему процессингу в рамках платежной системы Visa. Планируем полноценно завершить в кратчайшие сроки, речь идет об 1-2 месяцах", – приводит его слова "Интерфакс".

По закону, международные платежные системы должны передать внутрироссийские транзакции на обработку в Национальную систему платежных карт до 31 марта, в ином случае им придется уплатить обеспечительный взнос.

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году после того, как некоторые российские банки подпали под действие американских санкций. Международные платежные системы Visa и MasterCard, подчиняясь требованиям США, перестали обслуживать карты, выпущенные этими банками.

НСПК собирается создать операционно-клиринговый центр для обработки внутрироссийских операций по картам в первом квартале 2015 года,а выпуск собственных карт начнется в декабре 2015 года. При этом системы, не являющиеся национально значимыми, должны перейти на процессинг НСПК или внести взнос в Центробанк.