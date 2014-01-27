Герман Греф предложил не ограничивать использование онлайн-платежей

Герман Греф призвал российские власти не ограничивать использование электронных платежных систем. Соответствующее письмо глава Сбербанка направил в администрацию президента, Центробанк и Минфин, сообщает радио "Москва FM".
По мнению Грефа, онлайн-платежи и виртуальные валюты получают огромное развитие в мире, в то время как в России этот бизнес пытаются фактически закрыть.
Напомним, что документ предусматривает обязательный контроль над электронными переводами, сумма которых превышает 100 тысяч рублей.
"Ограничить планируют размер транзакций, он должен быть не более тысячи рублей в сутки. Сейчас за раз можно перевести до 15 тысяч рублей", - рассказал в эфире радио "Москва FM" экономический обозреватель телеканала Москва-24 Константин Цыганков.
По словам Цыганкова, ограничения коснутся только онлайн-платежей при помощи интернет-кошельков, особенно внутренних переводов денег между анонимными счетами.
Это сделано для обеспечения безопасности. "Так, например, финансирование терроризма производится анонимно, через онлайн-платежи", - пояснил Цыганков.