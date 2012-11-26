Куклы Чебурашки, крокодила Гены и старухи Шапокляк выставят на аукцион

Фото: ИТАР-ТАСС

11 декабря на аукцион в Москве выставят набор кукол из легендарного советского мультфильма. С молотка уйдут Чебурашка, Крокодил Гена, старуха Шапокляк и крыска Лариска.

Организатор аукциона "Совком" сообщает, что это единственные оставшиеся "в живых" куклы куклы из фильмов про крокодила Гену и Чебурашку, первый из которых вышел на советские экраны в 1969 году.

Глава "Совкома" Юрий Тюхтин рассказал РИА Новости, что куклы будут продаваться в рамках аукциона "Русского и советского искусства ХХ века". Героев мультфильма оценили в 1,5-2 миллиона рублей.

Всего на торги выставят 105 лотов – графические работы, живописные полотна и уникальные образцы декоративно-прикладного искусства.

Студия "Союзмультфильм" выпустила четыре мультипликационных фильма о приключениях Гены и его друзей: "Крокодил Гена" (1969), "Чебурашка" (1971), "Шапокляк" (1974), "Чебурашка идет в школу" (1983).