LIVE: зачем инвесторам покупать киоски и торговые автоматы

27 июля на ВДНХ состоится роуд-шоу, на котором инвесторам продемонстрируют киоски, торговые автоматы, бахчевые павильоны и помещения площадью до 50 квадратных метров. Об участии в аукционе и основных технико-экономических характеристиках объектов расскажут представители департамента города Москвы по конкурентной политике.

Презентация проходит в рамках проекты "Биржа торгов".Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 15:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.