Места для уличных Дедов Морозов и "Лениных" предлагают разыгрывать на аукционах

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Власти рассматривают идею разыгрывать на аукционах анимационные точки в городе, сообщил M24.ru глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. На этих точках смогут официально работать ряженые - Деды Морозы, Снегурочки, "Ленины" и другие.

"Необходимо контролировать Дедов Морозов, "Лениных" и "Сталиных", которые сейчас стоят на площадях, чтобы все понимали, кто там конкретно работает, и что у них есть разрешение от муниципалитета. Такая система действует во многих столицах мира", - добавил руководитель ведомства.



По его словам, эта идея сейчас рассматривается, о сроках проведения аукционов говорить пока рано. Напомним, что ранее департамент торговли также предлагал ввести для свободных промыслов патентную систему налогообложения. Предполагалось, что патент будет давать право творчества в определенной зоне города: она может ограничиваться площадью или "центральной частью города".

Кроме того, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов предложил навести порядок на рынке новогодних праздничных услуг, определить нормативы приема на работу Дедов Морозов и Снегурочек, а также рассмотреть возможность лицензирования этого вида деятельности, сообщили "Известия" "Нужно, чтобы праздничные агентства отчитывались о своих сотрудниках, которые будут работать в качестве Дедов Морозов, они должны, например, предоставить справку о несудимости, медицинскую книжку с заключением нарколога и психолога", - сказал Герасимов.

Алексей Немерюк пояснил, что предложение о лицензировании будет рассмотрено, когда поступит в департамент. "Сейчас такая деятельность никак не контролируется департаментом", - добавил Немерюк.

Анатолий Федотов