С верой в лучшее: один год из жизни москвича-турагента

Фото: M24.ru

Остается несколько дней до того, как 2014 год полностью уйдет в прошлое, уступив место новому - 2015. Уходящий год был богат на события, повлиявшие на жизнь москвичей. Мы решили опросить представителей разных профессий, как прошел их 2014 год. В очередном материале мы расскажем о том, каким этот год стал для туристического бизнеса. О проблемах и удачах "туристической жизни" рассказал директор по развитию сети одной из туркомпаний столицы Дмитрий Подольский.

"Налетай, раскупай, туры горячие по специальным ценам!", - раньше после таких слоганов у офисов туристических компаний выстраивались очереди, как в перестроечное время за колбасой. В начале и середине "нулевых" благосостояние россиян постоянно росло, а следом за подскочившими доходами вырос и спрос на туристические поездки. Всем хотелось и заграницу посмотреть, и себя показать.

Когда-то далекие и манящие Турция и Египет неожиданно стали самыми популярными направлениями. В "девяностых" в Турции отдыхала элита общества, десять лет спустя на пляжах Антальи правили бал обычные менеджеры по продажам, бухгалтеры, дизайнеры и журналисты. Но 2014 год стал для туристического бизнеса очень сложным. Возник даже вопрос: а не станет ли снова Турция такой же недоступной, как в додефолтное время?

Дмитрий Подольский. Фото из личного архива

"Ну нет, - смеется Дмитрий. - Конечно не станет. Что бы ни происходило с туристическим бизнесом, вернуться ко временам, когда поездка в Турцию и Египет казалась чудом, уже не удастся. Даже сейчас, с этим прыгающим курсом рубля россияне не спешат отказываться от поездок туда. Конечно, спрос упал, но не так, чтобы очень сильно".

А вот кому придется затянуть пояса, так это европейцам. "Нестабильная ситуация с курсом рубля отразилось, в первую очередь, на бронировании европейских стран, в меньшей степени затронуты оказались такие популярные направления, как Египет, Таиланд, Индия", - говорит Дмитрий.

В уходящем году туроператорам пришлось пережить один из самых "темных" периодов в своей истории. "Тут за соседней дверью сидело одно турагентство. И в конце лета они приостановили свою деятельность. Их клиенты, столкнувшись с закрытыми дверями, побежали к нам и начали требовать денег уже у нас. Ну, мы все понимаем, старались успокоить, что поделать", - рассказывает Подольский.

Фото: ТАСС

Еще больше проблем стало в конце осени - начале зимы из-за падения курса рубля. "Наши постоянные клиенты, купившие туры еще летом, на январские праздники, сетуют на сильно возросший курс рубля, так как например, купить "скипасс" (магнитная карточка, которая позволяет пройти через турникет на территорию лыжной станции - прим. ред.) теперь стоит в три раза дороже, чем летом, что несомненно, очень сильно ударило по бюджету поездки. В прошлом году он стоил примерно 25 тысяч рублей, а теперь 80 тысяч. И один наш клиент покупал валюту в "черный вторник". Банк провел транзакцию по 100 рублей за евро. Представляете себе, как несказанно "рад" был клиент", - поделился историей Дмитрий.

Но нет худа без добра. "В середине ноября достаточно активно стартовали продажи новогодних туров. Хитом продаж стала, несомненно, "Новогодняя Москва", не менее популярны у клиентов стали экскурсионные программы в Санкт-Петербург, Казань, Великий Устюг, туры по Золотому кольцу. Трендом сезона остается и Сочи, летний всплеск интереса продолжается и сейчас, "Новый год на Красной поляне" раскупается мгновенно. Наша компания уже к 24 декабря реализовала туда все путевки и закрыла продажи. Внутренний туризм набирает популярность", - рассказывает Дмитрий.

Напомним, летом и в начале сентября 2014 года в результате банкротства 14 туроператоров пострадали около 130 тысяч россиян. Более 70 процентов пострадавших были клиентами пяти крупных компаний - "Невы", "Лабиринта", "Солвекс-турне", "Южного Креста" и "Версы".

16 июля о приостановке своей деятельности объявила турфирма "Нева". Причиной этого решения в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". 30 июля турфирма "Экспо-тур" сделала аналогичное заявление, а 2 августа прекратил свою деятельность "Лабиринт".

5 августа группа компаний "ИнтАэр" также объявила о приостановке своей деятельности. 29 августа обанкротился туроператор "Авиачартер-ДВ", 8 сентября - "Солвекс-Турне", 10 сентября - "Южный Крест".

Василий Макагонов