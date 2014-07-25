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Бизнес

25 июля 2014, 18:46

Москва отобрала НКО, которые получат субсидии в этом году

бизнес субсидии НКО

ИТАР-ТАСС

В Москве отобрали некоммерческие общественные организации, которым в этом году выделят субсидии, сообщает комитет общественных связей Москвы.

Всего к конкурсу были допущены 104 организаций. Бюджет программы в 2014 году составляет 25 млн рублей. Субсидии предоставляется на реализацию программ по двум направлениям: "Дети Москвы" и "Согласие и взаимодействие". К первому относятся программы по патриотическому воспитанию детей и молодежи, профилактике негативных явлений в подростковой среде и т.д.

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Ко второму - содействие межнациональному, межконфессиональному и межкультурному общению. Больше всех получат патриотическое общественное движение "Бессмертный полк-Москва" (1,57 млн рублей), а также Фонд поддержки авиации и космонавтики, патриотического воспитания молодежи и развития спорта имени космонавта Павла Романовича Поповича (1,58 млн).

Около миллиона рублей получат "Агентство молодежной информации", "Добровольное объединение молодежи "Подросток и мир", общественная организация содействия поддержке семьи, материнства и детства "Забота". А также фонд развития и помощи спорту "Зеликович фонд" и эколого-просветительский центр "Заповедники".

В списке победителей и "Благотворительный фонд Роналда Макдоналда", помогающий больным детям и соритам. Ему выделят 690 тысяч рублей на спортивно-массовые мероприятия. Театр мимики и жеста получит 778 тысяч рублей на музыкальную сказку "Бременские музыканты" на русском языке.

В общей сложности деньги перечислят 40 организациям. Размер субсидии составит не более 50% затрат, отмечает пресс-служба.

В 2013 году правительство Москвы выделило социально ориентированным некоммерческим организациям порядка 200 млн рублей субсидий. Тогда из 377 организаций, допущенных к конкурсному отбору, субсидии получили 207.

24 июля департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы начал принимать заявки на получение субсидии от организаций, образующих инновационную инфраструктуру. По этой программе правительство выделит 600 млн рублей.

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