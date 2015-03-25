Концерн General Motors может вернуться на российский авторынок

General Motors может вернуться в Россию

Концерн General Motors может вернуться на российский автомобильный рынок. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Андрей Дутов, передает телеканал "Москва 24".

По его словам, это произойдет в случае появления соответствующего тренда по рынку. Дутов отметил, что американская компания закрыла свой завод в Санкт-Петербурге исключительно из экономических соображений. Он будет законсервирован. При более благоприятных условиях его спокойно откроют вновь.

Как ранее отмечали в Ассоциации российских автодилеров, решение GM глобально сократить присутствие своих марок на российском рынке негативно скажется на миллионах потребителей. Кроме того, сотрудники более 280 официальных дилеров марок Opel и Chevrolet пополнят ряды безработных.

Ранее M24.ru сообщало, что концерн General Motors уводит автомобильную марку Opel с российского рынка. Кроме того, автопроизводитель приостановил работу завода по сборке Opel, расположенного в Санкт-Петербурге, там собирали Astra и Antara.

Отметим, что также в России собирают некоторые модели Chevrolet (Captiva, Cruze и Trailblazer), их производство тоже законсервировали. В компании подчеркивают, что продолжат поставку запчастей и не будут прекращать сервисное обслуживание автомобилей.

Производственные цеха в Санкт-Петербурге были переведены на сокращенный режим работы еще летом 2014 года, когда на российском авторынке наметились неблагоприятные тенденции. Помимо этого, GM прекратит производство автомобилей также в Калиниграде и на мощностях Горьковского автозавода.

Как рассказал M24.ru старший аналитик инвестиционной финансовой компании "Метрополь" Андрей Рожков, доля GM в продажах авто в России в 2014 году была и так небольшой (около 6%), а в 2015 году снизилась до 3%, поэтому уход компании практически не отразится на продажах.