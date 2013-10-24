На развитие малого бизнеса выделят более 700 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 700 миллионов рублей выделят столичным предпринимателям для развития их компаний. Об этом заявил гендиректор ГБУ "Малый бизнес Москвы" Дмитрий Молчанов на конференции "Москва. Аэродром для бизнеса". Он также пояснил, что принимать решение о том, кто получит денежные средства, будут не чиновники, а представители банков.

"Нужно будет только отчитаться о выплате налогов. Никаких процентов нет", - сообщил Молчанов. Свои программы, как стало известно на конференции, предложат "Сбербанк" и "ВТБ".

Руководитель департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров призвал бизнесменов сообщать властям о проблемах, которые их волнуют, чтобы правительство смогло помочь им в поиске решения. "Правительство может мало что сделать для бизнеса, если не получает от него отдачу. Хочется, чтобы вы были активнее, доносили до правительства те проблемы, которые считаете важными", - заявил Комиссаров.

На конференции, которая открылась в столице уже во второй раз, бизнесмены узнают о государственных программах стимулирования и субсидирования бизнеса, а также получат экспертные консультации по различным важным вопросам - юридическим, финансовым, образовательным. Конференция является частью целого цикла мероприятий для предпринимателей, в рамках которого бизнесмены могут принять участие в бесплатных мастер-классах и бизнес-тренингах.

На этот раз мастер-классы и семинары проводят Президент фонда "Наш выбор", общественный деятель Ирина Хакомада, замглавы департамента по конкурентной политике Василий Жэуков и замглавы департамента культуры Москвы Елена Зеленцова. Также запланированы круглые столы, на которых предприниматели обсудят возможности покупки и аренды городского имущества для развития бизнеса, а также меры государственной поддержки Франчайзинга.

Следующая конференция для представителей малого и среднего бизнеса запланирована в Москве на конец ноября. На ней организуют телемост с известными западными предпринимателями, а также выступит известный российский предприниматель Сергей Выходцев.

"Главная проблема в том, что о нас мало знают. Поэтому мы будем как можно чаще организовывать конференции для представителей малого бизнеса", - заключил Дмитрий Молчанов.