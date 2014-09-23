Предпринимателей Новой Москвы будут обучать по 20 бизнес-программам

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства собирается обучать предпринимателей Новой Москвы по 20 программам, сообщил замруководителя ведомства Дмитрий Князев.

Так, в рамках "Программы обучения сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства" существуют такие направления, как эффективное предпринимательство в IT-кластерах и создание бизнеса в сети творческих индустрий.

Помимо этого, сотрудники департамента консультируют бизнесменов по различным вопросам, например, совершенствования предпринимательской среды.

"Пока мы развиваем дистанционное обучение, но наша главная задача - начать полноценную программу подготовки. Главное преимущество для ведения бизнеса на новых территориях состоит в том, что предприятия лишены ограничений, связанных с использованием площадей", - приводит слова Князева Агентство "Москва".

Напомним, что в ближайшие 30-35 лет на присоединенных к Москве территориях появится 100 миллионов квадратных метров недвижимости и 1 миллион рабочих мест, обещают столичные власти.

Для осуществления этих планов в ТиНАО предлагается создать 12 так называемых точек роста и построить там бизнес-парки, которые дадут дополнительный импульс развитию новых территорий.

Затем из центра города в эти комплексы планируется перевести часть офисов крупных российских и иностранных компаний. Чтобы заинтересовать организации в переезде, на территории ТиНАО действуют специальные льготы и оказывается активная поддержка предпринимателям.