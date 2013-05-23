Более 200 новых летних кафе появится в Москве до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

Более 200 летних кафе появится в Москве до конца года. Об этом сообщил на пресс-конференции глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"В начале года у нас было 1684 летних кафе, - сказал Немерюк. - Сегодня их уже более 1750. Мы рассчитываем, что к концу года количество летних кафе в столице составит около 2 тысяч. Таким образом, у нас появится более 200 новых летних кафе".

Глава департамента отметил, что рост количества летних кафе связан с уменьшением административных барьеров при регистрации заведений подобного рода. Тем не менее, сложности у предпринимателей все равно возникают, и связаны они с тем, что для открытия летнего кафе требуется получить разрешение как от Москомархитектуры, так и от совета муниципальных депутатов.

"Примерно 10 процентов предпринимателей, обратившихся с заявлением о регистрации кафе, получают отказ при рассмотрении их вопроса советами муниципальных депутатов", - отметил Немерюк.

Немерюк добавил, что в будущем планируется упрощение процедуры регистрации кафе.