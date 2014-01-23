Форма поиска по сайту

23 января 2014, 19:01

Экономика

В Москве открылась швейная мастерская для дизайнеров

В Москве появились коворкинги для дизайнеров. Швейная мастерская открылась на территории "Фабрики" в Переведеновском переулке, рассказал в эфире радио "Москва FM" автор проекта Евгений Волк.

В помещении есть вся необходимая техника: швейные машинки, оверлоки, манекены, парогенератор, а также большая примерочная и шоурум, можно воспользоваться услугами фотографов.

Пространство рассчитано на молодых модельеров, которые хотят сами шить свою продукцию, однако не могут позволить себе отдельный цех.

Стоимость абонемента на рабочее место стоит от 50 рублей в час, приобрести их можно на несколько часов или сразу на год. Стоимость годового абонемента составляет 14 900 рублей.

