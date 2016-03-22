Фото: m24.ru/Александр Авилов

Более двух тысяч летних кафе установят в столице в апреле, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на главу департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

По его словам, сезон летних веранд при кафе начинается 1 апреля. Монтаж сезонных заведений разрешен с 15 марта, однако собственникам точек общественного питания стоит учитывать текущие погодные условия.

В настоящее время в схему размещения включено свыше двух тысяч летних кафе, 26 из которых будут находиться в парках. При этом допускается размещение сезонных веранд на грунте и газоне при условии организации технологического настила.

В этом году предлагается несколько новшеств при установке летних веранд. Теперь расстояние, на которое сезонное кафе может отстоять от стационарного предприятия общественного питания, увеличивается до пяти метров.

Новые требования к летним кафе

А вот размещение летних кафе на крышах жилых домов и их встроенно-пристроенных помещений, а также на городских транспортных стоянках запрещается, как и в прошлом году. Не смогут установить сезонные веранды в 25-метровой зоне от подземных переходов метрополитена и в 5-метровой зоне от подземных пешеходных переходов.

При монтаже летних веранд запрещается использовать конструкции и оборудование, обустраиваемые вокруг или над деревьями и кустарниками. Это может привести к полному или частичному повреждению крон, стволов, корней, а сами деревья или кустарники могут проникать непосредственно внутрь сезонного кафе и нарушать пожарную безопасность.

Кроме того, с этого года все сезонные кафе на территории города используют типовые проектные решения. Их могут обустроить по проекту индивидуального художественного решения, однако в таком случае оно предварительно должно быть согласовано с городским архитектурным советом.

Напомним, на портале "Наш город" появились сезонные темы, посвященные нарушениям по летними кафе. Сообщить можно о: нарушении периода размещения, незаконном размещении, нарушении требований к обустройству, нарушении требований к размещению.