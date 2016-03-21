На аукционе ЦОДД раскрыли картельный сговор двух компаний

Фото: ТАСС/Игорь Зарембо

Столичное управление антимонопольной службы раскрыло картельный сговор двух компаний. Коммерческие организации вели нечестную конкуренцию на аукционе ЦОДД, сообщает пресс-служба ФАС.

В ходе расследования выяснилось, что ЗАО Научно-производственный геоинформационный центр "Геоцентр-Консалтинг" и ООО "Геокомплекс" обменивались информацией во время торгов. Самим предметом лота являлось расширение функционала единого транспортного графа.

Начальная цена контракта составляла около 15 миллионов рублей.

УФАС признало, что обе компании нарушили закон о конкуренции. Их отстранят от участия в аукционе.

Ранее m24.ru сообщало, что Федеральная антимонопольная служба раскрыла картельный сговор участников семи аукционов, выигравших торги на сумму более 232 миллионов рублей.

Закон о конкуренции нарушили ООО "ЦентрПоставка" и АО Межрегиональное объединение "ТЕХИНКОМ". По данным ведомства, сговор произошел в устной форме. Организации, руководствуясь взаимными интересами, обменивались информацией в процессе торгов и использовали единую инфраструктуру в момент подписания контрактов, подачи заявок и ценовых предложений.

Предметами торгов были поставки автобусов и машин скорой помощи для войсковой части, которые реализовывались в рамках госпрограммы "Развитие здравоохранения".