На саммите в "Манеже" обсудили бизнес-климат городов мира

Фото: ИТАР-ТАСС

17 марта в "Манеже" стартовал Всемирный конгресс предпринимателей. В его рамках прошел саммит "Исследования и политика регулирования" из серии "Во главе города, на страже интересов предпринимателей". Онлайн-трансляцию события провело сетевое издание M24.ru.

Модератором саммита стал министр правительства Москвы и глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров. Среди спикеров – заместитель мэра колумбийского города Медельина Луис Фелипе Ойос Виейра, президент-председатель правления "Банка Москвы" Михаил Кузовлев, ректор Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

M24.ru приводит полную текстовую версию саммита.

Алексей Комиссаров: Я хочу, используя эту возможность, поблагодарить вас всех за то, что вы приехали в Москву. Очень рад приветствовать вас в нашем городе, надеюсь, сегодня будет очень интересная дискуссия. И для меня большая честь быть модератором этой сессии и представить вам наших выступающих. Несколько слов о том, что мы будем обсуждать.

Мы будем говорить об уроках, которые мы извлекаем из того, каким образом мы создаем новые виды бизнеса в наших городах. Прошу пригласить наших спикеров на сцену. Итак, Луис Фелипе Ойос Виейра из Колумбии. Он является заместителем института частных государственных альянсов второго по размеру городу Колумбии. В этом прекрасном городе находится больше 30 университетов. Он был назван одним из наиболее новативных городов в 2013 году.

Следующий наш гость – это Франциско Кабрера, заместитель мэра Буэнос-Айреса. Он очень много решал вопросов по распространению иностранных инвестиций в этом городе.

Господин Михаил Кузовлев является председателем совета директоров ОАО "Банк Москвы", одного из крупнейших банков России. Два года назад он был выбран президентом московской ТПП (Торгово-промышленной палаты).

Следующий гость – Андрей Шаронов, декан московской школы управления "Сколково". Это крупнейшая частная бизнес-школа в России, созданная в 2006 году, и большое количество бизнес-лидеров присоединились к ней для обучения и предоставления услуг в области образования следующих поколений бизнес-школ. У него огромный опыт, он был бизнесменом, работал в министерстве финансового развития, занимал должность заместителя мэра Москвы по экономической политике. И для меня большая честь пригласить Андрея. Он расскажет об уровне государственной поддержки, и городской поддержки бизнеса.

Также я хочу пригласить Никола Зингаретти – губернатора района Рима Лазио. Он расскажет о цифровых программах, старт-таппах, мелком и среднем бизнесе.

Первое, о чем мы поговорим сегодня, – является ли ответственностью правительства помочь создать такую экосистему, должна ли это делать страна или администрация городов на локальном уровне? И второй вопрос – что должны делать мэры, чтобы помочь развитию предпринимательства в своих городах?

Франциско Кабрера: Мы приехали из Аргентины, это другой конец света. Очень приятно увидеть такой крупный конгресс в Москве, я нахожусь в приятном удивлении относительно предпринимательства. Большое спасибо правительству Москвы за приглашение.

Я думаю как представитель локального правительства, что очень важно для нас как официальных лиц, понять революцию, которая происходит в мире в настоящий момент, этот взрыв предпринимательства. И наша ответственность как городских начальников понимать, всячески поддерживать его, чтобы способствовать развитию предпринимательства. Это сотрудничество обязательно во всем мире, не такое, как было последние 20-30 лет. Это совсем иной вид развития.

В нашем регионе - я имею ввиду не только Аргентину, но и Колумбию, Перу, Мексику, Бразилию, Чили - мы работаем совместно, чтобы создать сообщество. Именно из-за экономических кризисов, которые происходили в последнее время в регионе, в Аргентине, мы должны быть гибкими в сложных временах, это очень важно – двигаться вперед и становиться крепкими. В прошлом году мы пригласили 25 бизнес-лидеров из правительства, и теперь я могу вам ответить, что мы делаем в этой области. Наш университет Singularity в Калифорнии дает посмотреть, что они думают о глобальной программе. Она удивительная – новая программа. На конгресс были приглашены около 1500 человек, он проходил во многих университетах. Главная идея была, что развитие бизнеса должно активироваться. Очень важное из того, что мы делаем – мы внедрили креативные районы – районы технологические, образования, дизайна, инноваций. Это называется креативная экономика. Каждый занимается своим, таким образом, мы упорядочили эти административные районы. Создается общее понятие: каким образом можно помочь для восстановления, создание продуктов, которые имеют дополнительную стоимость. Вот, например, бренд города. Таким образом создается идентичность Буэнос-Айреса, то есть продвигается то, что имеет отношение к креативной экономике. Для экономики важно, чтобы наш город присутствовал на доске инвесторов, на которой перечислены крупные города. Вот, в общих чертах то, что мы делаем в Буэнос-Айресе.

А.К: Каким образом вы измеряете, как вы делаете так, что общественные деньги используются должным образом? Особенно это касается общественных экспериментов, которые вы проводите.

Ф.К.: Этот вопрос очень важный. Мы полагаемся на ГЧП (государственное частное партнерство). У нас очень много есть программ, но самая главная программа, которая проводится в настоящий момент, - это помощь частным бизнесменам в создании экосистемы в Буэнос-Айресе. Частные акселераторы отслеживают проекты, которым мы потом отдаем деньги.

А.К, вопрос к Зингаретти: Скажите несколько слов о Лазио, как вы работаете в этом районе?

Никола Зингаретти: Большое спасибо за приглашение, у нас сейчас есть уникальная возможность поделиться нашим видением решения некоторых проблем, перспективами развития.

Мы не должны отставать от того, что происходит в мире, и должны делать все возможное, чтобы применять эти методологии во всем мире, во всех регионах равномерно, и мы, локальное правительство, должны концентрировать силы на развитии сервиса, инфраструктуры. Это наша главная задача. Мы должны нести ответственность. Помогать всем секторам экономики, особенно тем, в которых мы специализируемся, имеем компетенцию. Во-первых, вы должны понимать задачи и цели, определить круг задач в нашей территории. У нас в Лазио есть цель сконцентрироваться на определенных секторах в области IT, коммуникационных программ. У нас в Риме находятся большие специалисты в области коммуникационных, информационных технологий. И центральное правительство является большим клиентом потребления услуг коммуникационного характера. Также большое значение в развитии бизнеса имеет туризм, культурное наследие, и мы концентрируемся на этих задачах.

Как говорил Франциско, это очень важно – контролировать затраты общественных денег, общественных фондов, которые мы даем стартапам. Информация должна быть всегда открыта, процесс должен быть транспарантным на всех уровнях. Нужен портал, на котором любой гражданин может сравнивать в открытом виде, что происходит с каждым проектом, как он финансируется, суть проекта, особенности, ход выполнения. Даже касательно европейского фонда, который мы распределяем. И каждый гражданин может иметь конкретное представление в отношении каждого проекта, уровня его развития, выполнения. Главная гарантия успеха - контролирование делается должным образом.

А.К: Вы могли бы привести один пример удачи, успешной истории, что прибавило ценности в вашей экосистеме в Риме?

Н.З.: Я могу привести такой пример. Последние пять лет давались деньги стартапам, но без плана, без видения. Сейчас мы создаем хаб, концентратор, где все страртаппы могут получать необходимую правовую поддержку, финансирование, консультации. Вот такие инкубаторы в нашем районе Лазио. Чтобы было физическое место, где они могли бы работать, находиться непосредственно в своих офисах, лабораториях, где они могут решать свои задачи. Но раньше не было сети, сетевой поддержки и государственной, поэтому не так успешно все это проходило.

А.К: Теперь я хочу обратиться к представителю Колумбии: Луис-Филипп, что вы конкретно делаете для поддержки развития такого вида предпринимательских программ?

Луис Фелипе Ойос Виейра: Во-первых, благодарю всемирный конгресс предпринимателей, правительство Москвы за помощь, организацию, приглашение, за возможность превратить этот мир, поднять его на совершенно новый уровень инноваций в экосистемах.

У нас в Колумбии есть большие порты, поэтому мы сделали несколько лет назад стратегический план предпринимательства. Это хороший способ дальнейшего экономического развития и повышения уровня жизни наших граждан. Мы сконцентрировались на трех областях возможного развития. Это здравоохранение, жилищно-коммерческое строительство и науки/технологии. Мы выбрали эти три главных отрасли для развития предпринимательства в экономике, науке и здравоохранении. Изучив особенности рынка, мы пришли к выводу, что путем предоставления хорошей поддержки наших региональных правительств, наш ВВП подрос, он шел быстрее, чем ВВП страны, у нас упал уровень безработицы. Мы пришли к выводу, что результаты поддержки предпринимательства в нашем районе очень хорошие. Мы пришли к выводу, что душно поддерживать предпринимательские экосистемы по конкретным областям. Мы должны быть сконцентрированы. А положительный опыт распространять на другие области. Такая политика развития предпринимательства говорит о том, что у нас будет устойчивое развития бизнеса в будущем.

Напоследок хочу сказать, что я и Франческо из Аргентины решили создать технологический район, который находится на севере города. Там проживает средний класс населения. Мы хотим создать там научный район, чтобы привлечь инвестиции именно в тех трех областях, о которых я уже говорил: здравоохранение, энергетика и наука/технологии.

А.К: И вы отвечаете за ГЧП Альянса, да? Можете какие-то рекомендации дать для других стран, как можно создать это ГЧП?

Л.Ф.О.В.: Безусловно, ГЧП – это одна из прекрасных стратегий, которые мы выбрали для дальнейшего развития наших городов. И у нас есть проекты, локальное правительство, достаточно денег, профессионализм, здания, для того, чтобы проводить дальнейшие структурные проекты. Это желание с обеих сторон. Нужно понять взаимодействие ГЧП-проектов, и внедрить его в рамки, в текстуру строительных компаний, больших проектов для того, чтобы укрепить экосистему инвестиций и одновременно осуществлять такие проекты в наших городах. То есть мы работаем взаимодействием города и частного бизнеса и помогаем доступу на рынки малому бизнесу через крупные компании, вокруг которых возникает масса малых компаний для строительства инфраструктурных объектов.

А.К: Теперь давайте обратимся к Москве. Михаил, как Вы рассматриваете ситуацию? У вас даже есть небольшая презентация, да?

Михаил Кузовлев: Когда мы говорим о правительстве региона, это конечно, драйвер для развития предпринимательства в регионе. Госфинансирование очень важно: и Российская Федерация с точки зрения глобализации процессов, и одновременно недостаточно быстро растет наша экономика. Поэтому особое значение приобретает именно инфраструктура, и частное партнерство крупных городов может стать драйвером для дальнейшего развития. Главное - это прозрачность. В Москве у нас есть все данные для создания такой базы данных, в которой все открыто. У нас есть открытая электронная биржа, от которой поступают предложения.

Мое мнение, как представителя Банка Москвы: мы делаем очень многое, чтобы создавать совместные проекты между правительством и банком, биржей, ТПП. Создаются стандарты малых и средних предприятий для создания необходимой инфраструктуры в Москве.

А.К: Банк Москвы является одним из крупнейших в России, как он может помочь создать экосистему инноваций для развития предприятий?

М.К.: Надо лучше понимать малый и средний бизнес. У нас есть специальный отдел, который работает в этом направлении. Там есть много специфики: выдача займов, бизнес-процессы, оценка совершенно другие, нежели в больших корпорациях. Поэтому мы стараемся использовать возможности биржи, московского правительства. Они помогают создавать тендерную среду, которая будет способствовать развитию малых и средних предприятий. Когда мы объединяемся, создаются инструменты, которые дают возможность более эффективно оказывать поддержку малому и среднему бизнесу. И, конечно, ТПП помогает. Нужно помочь банкам успешно предоставлять займы таким компаниям, потому что этот бизнес достаточно рискованный, надо быть очень близкими с нашими клиентами.

Экономика прирастает мегаполисами, в 2008 году население городов сравнялось по численности с сельским населением. К 2050 году, по прогнозу ООН, 85% населения земли будет жить и трудиться в городах. Россия не исключение. Порядка 106 миллионов населения России живут в 1097 городах, это почти три четверти населения страны. Мы понимаем, что города начинают конкурировать друг с другом. В условиях глобальной экономики уже нельзя скрыться за пределами государственной границы, за пределами кольцевой дороги. Для городов бизнес-климат, экосистема очень важна для развития своей инфраструктуры, инвестиций и, самое важное, наиболее квалифицированные кадры. Успех в этой конкуренции – вызов для мегаполисов, поскольку деловая экосистема – это в том числе возможность трудиться, заниматься предпринимательством.

В России мы обладаем одной из лучших систем образования, у нас огромное количество университетов, тем не менее, специалисты уедут из страны, если им будет некомфортно здесь жить. Соответственно, очень важно для городов создать удобные условия жизни для высококвалифицированных кадров. Это возможно только при высоких темпах экономического роста. Их возможно создать именно за счет развития городской инфраструктуры. Именно развитие малого и среднего бизнеса является резервом. Его доля в ВВП России составляет всего 20-22%, когда в США – 50%, В Китае – свыше 60%. Этот стратегический баланс нужно использовать для роста стратегической экономики.

Развитие муниципальной структуры приводит к улучшению качества жизни в городах, город становится более привлекательным для инвестиций и квалифицированных кадров, соответственно, развитие городской инфраструктуры является драйвером для развития малого и среднего бизнеса. За последние годы количество предпринимателей в России сократилось, все связывают это с переходом на новую систему налогообложения, но мне кажется, это всего лишь спусковой крючок достаточно большой проблемы, поскольку мы сталкиваемся с замкнутым кругом. Малые и средние предприятия часто имеют устаревшее оборудование, фонды, нет возможности финансирования развития новых технологий, что приводит к низкой рентабельности их деятельности, их балансы не всегда прозрачны для банков, в результате – дефицит достаточного финансирования и ресурсов для развития. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, необходимы усилия как государства, так и бизнес-сообщества. Это возможно путем предоставления доступа кредитам малым и средним компаниям, повышения их конкурентоспособности и привлечения их к реализации муниципальных проектов.

В российских регионах уже работают проекты поддержки малого и среднего бизнеса, недавно было создано общество кредитных гарантий, которое примет участие в стандартизации всех работ и фондов по поддержке малого и среднего бизнеса. Уставной капитал этого агентства – 50 млн рублей, и банки могут использовать гарантии этого агентства для увеличения кредитной поддержки. Однако потребность предприятий в кредитах составляет 500-900 млрд руб./год. Российские банки подразумевают сотрудничество с предприятиями по развитию муниципальной инфраструктуры, за последние 1,5 года этот бизнес вырос почти в два раза. Здесь важно сотрудничество с московским правительством, участие малых и средних предприятий в государственном заказе. Требуется консолидация этих предприятий.

Всегда были сильны гильдии. В России действует ТПП. Нам удалось сделать многое для участия малого и среднего бизнеса в госзакупках. С этого года действует новая федерально-контрактная система. Многое было сделано для того, чтобы не менее 15% совокупного объема госзаказа помещалось в малых и средних предприятиях, сейчас идет работа, чтобы было гарантированное объеморазмещение заказов госкорпораций. Усилиями гильдии таксистов Москвы и министерства транспорта была подготовлена новая система такси в городе. Эти основные направления помогают предпринимательству быть сильным, поэтому мы всегда открыты к диалогу. Система работы бизнеса через ТПП помогает понять нужды предпринимательства.

А.К: Я хотел бы передать слово Андрею Шаронову. У Вас, Андрей, есть колоссальный опыт и в бизнесе, и на федеральном уровне развития экономики страны, и на городском уровне, и сейчас еще опыт в подготовке предпринимателей. Как вы думаете, какой уровень самый важный, и какие уроки можно вынести из других стран, из других городов, от наших коллег?

Андрей Шаронов: Для меня большая честь присутствовать на глобальном форуме предпринимателей. Это важное событие и для города, и для страны. Я очень рад, что Москва получила это право, потому что для нашей культуры необходимы знаковые события, которые подчеркивают роль предпринимательства в образовании национального богатства. К сожалению, в силу исторических причин предпринимательство в России рассматривалось как криминальное действие, в течение 85 лет и мы до сих пор имеем отголоски такого положения вещей. И, что самое неприятное, в общественном сознании тоже. Поэтому проведение подобных мероприятий, которые показывают, что предпринимательство и наемный труд являются единственными источниками образования национальных богатств, что государственные машины лишь распределяют это богатство, создавая при этом условия для нормальной, репродуктивной предпринимательской деятельности, должно стать элементом культуры в России. Здесь должны принять участие и предпринимательство, и правительство разных уровней, чтобы подчеркнуть роль в экономике предпринимательского сообщества.

Все выступающие говорили о том, что необходимо создать здоровый предпринимательский климат, важно создать экосистему, которая уже более-менее описана в литературе, и мы имеем большое количество успешных примеров в создании этой инфраструктуры, которая порождает бум в предпринимательстве. Мы видим, что в успешных условиях малые предприятия создают больше половины ВВП, и нам, безусловно, есть к чему стремиться. Сейчас мы вправе рассчитывать на активизацию поддержки правительства. Сейчас создается структура упрощенного доступа к кредитам. Уже существуют такие институты. Этим занимается не только правительство, но и частный бизнес.

В заключении хотел сказать о значении подготовки предпринимателей. Я представляю крупнейшую частную бизнес-школу в России, которая создана исключительно предпринимателями, которые собрали собственные средства, около 200 млн долларов, для того чтобы построить и запустить эту бизнес-школу, которой уже 7 лет. Школа нацелена на укрепление именно предпринимательского духа. Мы, конечно, работаем с менеджерами, но число предпринимателей у нас превышает 50%. Подготовка начинающих предпринимателей чрезвычайна важна. Когда предприниматели имеют возможность работать с менторами, с коучами, учиться на ошибках других, это как раз нормально. Я являюсь сторонником развития всех форм образования.

А.К: К сожалению, нам надо заканчивать нашу встречу. Хочу сказать, что нам очень важно создать такую предпринимательскую среду в Москве, и мы четко понимаем, что можем сделать это только вместе, объединив наши усилия и учтя уроки других стран и городов.