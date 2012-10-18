"Роснефть" может купить ТНК-BP, если решится на громадный долг

Фото: ИТАР-ТАСС

"Роснефть" может стать единоличным владельцем в ТНК-ВР — она договорилась с обоими акционерами компании о выкупе их доли.

Если это произойдет, "Роснефть" станет крупнейшей в мире компанией по запасам нефти, а также лидером по объему долга, так как для сделки ей придется нарастить задолженность до 64 миллиардов долларов.

Как сообщил "РБК daily" источник, знакомый с ситуацией, консорциум AAR ("Альфа-групп", Access и "Ренова"), объединяющий российских акционеров ТНК-ВР, не планирует выкупать долю ВР в совместном предприятии ТНК-ВР.

Одной из причин отказа AAR стал недостаток времени для получения финансирования. При этом консорциум готов не только отказаться от сделки с ВР в пользу "Роснефти", но и продать госкомпании свой пакет. Накануне британские СМИ сообщили, что AAR и "Роснефть" подписали рамочное соглашение о продаже 50-процентной доли за 28 миллиардов долларов.

Договоренности "Роснефти" с AAR не меняют планов ВР — она по-прежнему хочет продать свою долю. По неофициальным данным, глава госкомпании Игорь Сечин накануне вылетел в Лондон для проведения финальных переговоров с ВР.

Источники утверждают: ранее стороны договорились, что "Роснефть" выкупит долю британцев в ТНК-ВР. При этом 15 миллиардов долларов будет выплачено денежными средствами, остальное — казначейскими акциями (около 13%), которые оцениваются в 10 миллиардов.

Сделка "Роснефти" должна быть согласована с правительством. Впрочем, по словам Сечина, предварительное одобрение на покупку 50% в ТНК-ВР от президента Владимира Путина "Роснефть" уже получила.