Opel покидает российский рынок

Фото: opel.com

Концерн General Motors уводит автомобильную марку Opel с российского рынка, сообщает пресс-служба GM.

Кроме того, автопроизводитель приостановит работу завода по сборке Opel, расположенного в Санкт-Петербурге, там собирали Astra и Antara. Отметим, что также в России собирают некоторые модели Chevrolet (Captiva, Cruze и Trailblazer), их производство тоже законсервируют. "Ситуация на рынке не оправдывает серьезных инвестиций в повышение уровня локализации", - отметил гендиректор Opel Group Карл-Томас Нойманн.

В компании подчеркивают, что продолжат поставку запчастей и не будут прекращать сервисное обслуживание автомобилей.

Кстати, производственные цеха в Санкт-Петербурге были переведены на сокращенный режим работы еще летом 2014 года, когда на российском авторынке наметились неблагоприятные тенденции. В то же время Opel объявил об уходе из Китая.

Как рассказал M24.ru старший аналитик инвестиционной финансовой компании "Метрополь" Андрей Рожков, доля GM в продажах авто в России в 2014 году была и так небольшой (около 6%), а в 2015 году снизилась до 3%, поэтому уход компании практически не отразится на продажах.

"Те проценты, которые были у GM, разберут остальные производители, что отразится на обороте, но несильно", - подчеркнул эксперт.

Добавим, что, помимо завода в Санкт-Петербурге, GM прекратит производство автомобилей также в Калиниграде и на мощностях Горьковского автозавода, сообщает ТАСС.