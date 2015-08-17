Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа 2015, 18:43

Экономика

Toyota отказалась от сборки внедорожников Land Cruiser в России

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Японский автоконцерн Toyota отказался от производства внедорожников Land Cruiser Prado в России, в дальнейшем эта модель будет поступать только из Японии, сообщает "Коммерсантъ".

Сборка осуществлялась на заводе "Соллерс-Буссан" во Владивостоке, однако сейчас производство остановлено, а соглашение о сотрудничестве расторгнуто. В Toyota подчеркнули, что разрыв контракта не связан с рыночной ситуацией и не имеет политической подоплеки.

"Партнеры пришли к заключению, что проект экономически нецелесообразен в долгосрочной перспективе", – отметили в японской компании.

Издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что решение о расторжении сотрудничества Toyota приняла в одностороннем порядке около полугода назад. Сборка Toyota Land Cruiser Prado на мощностях завода "Соллерс" была прекращена 26 июня, сообщил дистрибутор Toyota в России.

Ссылки по теме


По словам источника, стороны договорились о том, что Toyota Motor Corp. выплатит "Соллерс-Буссан" часть затрат, связанных с закрытием проекта.

Добавим, что официальный представитель "Соллерс" подтвердил, что контракт на производство Land Cruiser Prado во Владивостоке расторгнут. "Произошла остановка производства в июле. На сегодня контракт расторгнут", - рассказал агентству ТАСС официальный представитель компании. Персонал "Соллерс", который ранее работал на линии, выпускающей автомобили Toyota, переведен на производство Mazda.

бизнес внедорожники Toyota сборка автомобилей

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика