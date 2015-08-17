Toyota отказалась от сборки внедорожников Land Cruiser в России

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Японский автоконцерн Toyota отказался от производства внедорожников Land Cruiser Prado в России, в дальнейшем эта модель будет поступать только из Японии, сообщает "Коммерсантъ".

Сборка осуществлялась на заводе "Соллерс-Буссан" во Владивостоке, однако сейчас производство остановлено, а соглашение о сотрудничестве расторгнуто. В Toyota подчеркнули, что разрыв контракта не связан с рыночной ситуацией и не имеет политической подоплеки.

"Партнеры пришли к заключению, что проект экономически нецелесообразен в долгосрочной перспективе", – отметили в японской компании.

Издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что решение о расторжении сотрудничества Toyota приняла в одностороннем порядке около полугода назад. Сборка Toyota Land Cruiser Prado на мощностях завода "Соллерс" была прекращена 26 июня, сообщил дистрибутор Toyota в России.

По словам источника, стороны договорились о том, что Toyota Motor Corp. выплатит "Соллерс-Буссан" часть затрат, связанных с закрытием проекта.

Добавим, что официальный представитель "Соллерс" подтвердил, что контракт на производство Land Cruiser Prado во Владивостоке расторгнут. "Произошла остановка производства в июле. На сегодня контракт расторгнут", - рассказал агентству ТАСС официальный представитель компании. Персонал "Соллерс", который ранее работал на линии, выпускающей автомобили Toyota, переведен на производство Mazda.