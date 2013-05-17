Форма поиска по сайту

17 мая 2013, 16:29

Итоги торгов по продаже МОЭК будут подведены 13 августа

МОЭК может купить ООО "Газпром энергохолдинг"

Прием заявок на покупку 89% акций компании МОЭК начнется 20 мая и продлится до 22 июля. Проводить торги будет тендерный комитет. Начальная стоимость объекта – более 98 миллиардов рублей. Итоги торгов будут подведены 13 августа. Одним из претендентов на приобретение компании является ООО "Газпром энергохолдинг", рассказал в эфире "Москва FM" заместитель руководителя департамента городского имущества Владимир Погребенко.

"При приобретении "Газпром энергохолдингом" и некой синергии между "Мосэнерго" и "МОЭК" оптимизация всего теплоснабжающего холдинга представляется наиболее целесообразной", - подчеркнул Погребенко.

Несмотря на продажу Московской объединенной энергетической компании, правительство останется регулятором цен в отрасли.

"С нашей точки зрения роста тарифов не будет. Мы сможем за этим следить, потому что вместе с федеральной тарифной службой устанавливаем эти тарифы", - отметил Погребенко.

Поскольку МОЭК не является стратегической компанией, в торгах могут принять участие иностранные предприятия.

Напомним, департамент городского имущества подписал распоряжение о продаже на аукционе имущественного комплекса Московской объединенной энергетической компании. В собственности города Москвы находится 89,9% акций уставного капитала энергетической компании.

