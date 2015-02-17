Бизнесу необходимо снижение административных барьеров – Панина

"Интервью": Елена Панина рассказала об антикризисных мерах для бизнеса

Снижение административных барьеров должно помочь развитию бизнеса в условиях кризиса. Зачастую вести дело мешают многочисленные согласования и проверки, заявила в интервью телеканалу "Москва 24" депутат Госдумы, председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей Елена Панина.

"Иногда у бизнесменов слишком много волокиты, даже маленькую пристройку можно согласовывать в течение года. Кроме того, постоянно проходят различные проверки. В городе нужно проводить дебюрократизацию бизнеса, это самая тяжелая, на мой взгляд, проблема", – отметила Панина.

Она также рассказала о принятых правительством мерах, связанных с поддержкой малого бизнеса и развитием промышленного производства. В частности, Панина сообщила, что все планы будут реализовываться постепенно. Так, ставки по арендной плате можно внедрить сразу, а программа по импортозамещению нуждается в проработке с крупными госкорпорациями.

На что направлен антикризисный план Москвы

Ранее Сергей Собянин пообещал всестороннюю поддержку столичным бизнесменам в 2015 году. Это предусматривает антикризисный план мэрии, принятый 10 февраля на заседании президиума правительства.

В сфере импортозамещения в план вошла реализация дополнительных мер для развития кластеров в приоритетных отраслях, включая медицину, авиастроение, информационные технологии, микроэлектронику и производство стройматериалов, а также пищевую промышленность.

Кроме того, будет продолжено финансирование индустриальных парков, технопарков и технополисов. А с производителями импортных товаров планируется заключать долгосрочные государственные контракты, одним из условий которых станет создание и развитие производства в Москве.

По словам Собянина, в перечень продукции должны войти такие отрасли, как микроэлектроника, нанотехнологии и другие инновационные направления. Помимо этого, власти запланировали введение льгот и рассрочек по арендным платежам за землю.

"Важнейшим направлением является поддержка строительного сектора. Напомню, что мы ввели в прошедшем году около девяти миллионов квадратных метров жилья, офисной, коммерческой недвижимости. Нам надо предпринять все меры для того, чтобы этот бизнес поддержать, чтобы объем инвестиций не уменьшался или был достаточно стабильным", – сказал мэр Москвы.

Проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено. Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.