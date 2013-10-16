Центральный дом предпринимателя предложит стартапам 3D-принтеры

Источник: Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы

После реконструкции в столичном Центральном доме предпринимателя (ЦДП) появится центр коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию, так называемый фаблаб, рассказал M24.ru заместитель генерального директора ГБУ "Малый бизнес Москвы" Николай Диваков. По его словам, в итоге у начинающих предпринимателей появится возможность пользоваться мощными серверами, 3D-принтерами и другими новейшими технологиями.

Будет ли время доступа для одной компании лимитировано, определит спрос на услугу, заявил Диваков. "Если будут очереди, то мы будем как-то регулировать доступ. Но перед предоставлением доступа обязательно будет регистрация, мы хотим, чтобы там шла реальная работа, а не просто посиделки", – отметил Диваков. Поработать на новых мощностях предприниматели смогут бесплатно.

В феврале 2013 года Центральный дом предпринимателя перешел под управление ГБУ "МБМ", после чего было принято решение о реконцепции и модернизации. ЦДП приобретет не только новый облик, но и новое содержание. По словам Дивакова, в данный момент утверждается техническое задание, а в ноябре будет объявлен конкурс.

В обновленном здании ЦДП станет больше зон для мероприятий – от крупных фестивалей и форумов до небольших круглых столов и рабочих встреч , рассказал Николай Диваков.

Большое внимание будет уделяться обучению предпринимателей ― для лекций и мастер-классов создадут отдельные площадки. "Мы налаживаем сотрудничество с крупными издательствами деловой книги, например, "Альпина Паблишер", чтобы к нам приезжали настоящие бизнес-гуру со всего мира", – подчеркнул он.



Обновленный ЦДП откроется в мае 2014 года как круглосуточная площадка для бизнесменов, рассказал M24.ru руководитель столичного департамента промышленности Алексей Комиссаров. "Мы хотим создать в центре города пространство, которое будет открыто для предпринимателей, куда они могут прийти, выпить кофе, пообщаться, послушать лекции и мастер-классы, получить консультацию юристов", – пояснил чиновник.

Министр подчеркнул, что реконструкция не затронет кинотеатр "35 милиметров", он продолжит функционировать. Сам ЦДП также не будет закрываться во время модернизации.

Руководитель открытого университета Сколково Андрей Егоров полагает что наличие на площадке так называемых фаблабов, безусловно, мотивирует участников на создание собственных проектов. "У них появляется возможность реализовывать свои задумки, пробовать, вносить коррективы и снова пробовать и, наконец, получать прототип", – пояснил он.

По словам эксперта, в США подобная помощь для стартапов широко развита, как через систему фаблабов при университетах, так и через текшопы придя в которые можно за несколько долларов самостоятельно изготовить прототипы своих проектов. "Я уже слышал об историях успеха, когда изготовленные такие образом прототипы потом переходили в массовое производство и делали своих владельцев миллионерами", – отметил эксперт.

Сможет ли новый ЦДП стать настоящей средой для предпринимательского творчества решат детали, полагает директор бизнес-инкубатора ГУ-ВШЭ Мария Адамян. "Главное, что определяет успех этого предприятия, это кто будет делать все эти пространства. Для фаблаба, например, очень важно создание настоящей хакерской среды, им должны руководить люди, которые дышат темой, и тогда это будет действительно свободная творческая среда", – пояснила она.

Президент Российской ассоциации бизнес-ангелов Константин Фокин рассказал, что по его мнению, новый ЦДП встанет на равне с Красным Октябрем, а сама идея создания фаблабов очень перспективна. "Самостоятельное производство в скором времени потеснит поточное и у Москвы есть хорошие шансы занять достойное место на этом рынке",– рассказал эксперт.

В столице идет активное развитие среды для молодых предпринимателей. С начала 2013 года в городе стали появляться государственные коворкинги. Первое такое пространство появилось в восточном округе на улице Первомайская. К апрелю 2014 года появятся еще три коворкинга в ЮАО, ЦАО и Центральном доме предпринимателя. В будущем город хочет ввести единый абонемент, который позволит бизнесменам работать в любом городском коворкинге.

Дарья Миронова, Марина Курганская