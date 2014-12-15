Открытие бизнес-акселератора API Moscow СКОЛКОВО в прямом эфире

Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей

Бизнес-школа СКОЛКОВО и Центр инновационного развития открывают бизнес-акселератор API Moscow СКОЛКОВО. Акселератор создан для поддержки стартапов, направленных на улучшение качества жизни в Москве и решение проблем городского развития. В церемонии открытия примут участие Андрей Шаронов, Константин Фокин и Алексей Комиссаров.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 17.00.