В столице прошел деловой форум "IT-Лидер"

В Москве открылся деловой форум "IT-Лидер"

В Москве прошел деловой форум "IT-Лидер". В этом году его главная тема – "Моделируем будущее". Мероприятие посетили около 200 гостей, происходящее транслировали онлайн. На форуме собрались топ-менеджеры, профессионалы в IT-сфере, экономисты и предприниматели.

Во время сессии эксперты рассказали, как технологии помогают создавать востребованные бизнес-продукты.

По словам генерального директора IT-компании Бориса Бобровникова, на форуме собирались люди, которые готовы поделиться своим опытом в области IT-технологий, опытом реализации успешных проектов как крупных, так и не очень крупных, но, главное, интересных.

"Я впервые в России и здесь, как и вдругих странах, остро стоит вопрос, как использовать новые технологии в бизнесе. Чтобы лучше понимать свои продукты, хорошо знать своих клиентов и конкурентов – могут помочь современные технологии", – рассказал представитель исследовательской IT-компании Джозеп Курто.

Форум "IT-Лидер" проводят ежегодно. Это одно из знаковых событий в отрасли информационных технологий