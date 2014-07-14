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Бизнес

14 июля 2014, 17:50

Жерар Депардье планирует производить российскую биоводку

бизнес производство водка Жерар Депардье

Жерар Депардье. Фото: ИТАР-ТАСС

Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье планирует организовать в России производство биоводки, которая будет производиться на основе экологически чистых продуктов и воды из горных родников, сообщает ИТАР-ТАСС.

Депардье добавил, что для него это будет первый опыт выпуска крепких алкогольных напитков. Отметим, что во Франции актеру принадлежит винодельня и винный бутик.

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Ранее сообщалось, что осенью Жерар Депардье планирует открыть в Москве ресторан, который он назовет в честь себя самого. В заведении будут подавать блюда французской и русской кухни, отобранные по вкусу владельца. Также в планах новоиспеченного россиянина открытие подобных ресторанов в Санкт-Петербурге и в Саранске, где актер получил официальную регистрацию.

Напомним, после того, как премьер-министр Франции Жан-Марк Эро осудил решение Жерара Депардье переехать в Бельгию из-за высоких налогов во Франции, актер решил отказаться от французского гражданства.

1 января прошлого года актер получил российское гражданство, а паспорт ему лично вручил Владимир Путин.

В марте 2014 года Депардье выпустил серию часов "Горжусь быть русским".

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