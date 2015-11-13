ЦБ повысил официальные курсы евро и доллара на понедельник

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на понедельник, 16 ноября, вырос на 1,18 рубля – до 66,63 рубля, следует из данным ЦБ.

Курс европейской валюты повышен на 1,48 рубля и составил 71,81 рубля.

Ранее Владимир Путин призвал использовать российский рубль при расчетах внутри страны. Возмущение главы государства вызвала практика использования долларов в тарифах на перевозку нефти в российских портах.

"Хотел бы затронуть еще один принципиально важный вопрос как для развития топливно-энергетического комплекса, так и для экономики в целом. Речь идет о прекращении, наконец, практики использования иностранной валюты во внутренних расчетах", – заявил Путин.