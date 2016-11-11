Основателя соцсети Facebook назвали бизнесменом года

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Журнал Fortune определил бизнесмена года – им стал основатель соцсети Facebook Марк Цукерберг.

Несмотря на относительно молодой возраст в 32 года, Цукерберг создал одну из самых влиятельных компаний в мире. Стоимость Facebook достигает порядка 375 миллиардов долларов, а годовой доход компании – 22 миллиарда.

Примечательно, что Цукербергу удалось обогнать таких представителей бизнес-элиты как Джеффа Безоса, основателя Amazon, сооснователя Google Ларри Пейджа, главу Apple Тима Кука и многих других.

Всего в рейтинг лучших бизнесменов попали 50 человек, среди которых нет ни одного россиянина.