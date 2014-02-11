Роуд-шоу по приватизации объектов ветхого фонда пройдет 12 февраля

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти проводят презентацию продажи нежилых помещений - объектов ветхого фонда, информирует пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

Презентации пройдут 12 февраля по адресу: ул. Большая Полянка, д.41, стр.1-2.

На аукцион выставлены объекты на 2-й Кожуховский пр., д.25, стр.3, общей площадью - 1 202,8 кв. м; 1-я ул. Машиностроения, д.5, общей площадью – 890,5 кв. м и ряд других объектов недвижимости, выставленных на аукционы по приватизации.

"Участники презентации – потенциальные покупатели получат подробную информацию о вышеуказанных объектах, а также о других объектах нежилого фонда, выставленных на торги по приватизации, а также возможность подробнее узнать о порядке осмотра объектов, ознакомления с лотовой документацией, порядке участия в торгах", - говорится в сообщении.

Полная информация об объектах приватизации размещена на официальном департамента.