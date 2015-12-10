Ресторан "Прага" выставили на продажу

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Банковская группа ВТБ получила в собственность и выставила на продажу активы предпринимателя и экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, в том числе знаменитый ресторан "Прага" в центре Москвы.

Как пишет журнал Forbes, ссылаясь на источники на рынке недвижимости, ресторан находился в залоге у ВТБ по кредитам, взятым Исмаиловым для своих компаний в 2012 году. Однако деньги возвращены не были.

В октябре группа ВТБ подала иск о признании Исмаилова банкротом. 9 декабря стало известно, что предприниматель и сам обратился в суд с заявлением об инициировании процедуры банкротства физлица.

Кроме ресторана, к ВТБ перешел бизнес-центр "Тропикано" на Красной Пресне, который также выставлен на продажу.

Здание ресторана "Прага" на Арбате было построено в XVII веке и много раз перестраивалось. Ресторан в этом здании существует с 1872 года. Кондитеры этого заведения придумали одноименный торт.