Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря 2015, 08:30

Экономика

LIVE: Аузан и Варданян – о России образца 2035 года

10 декабря в Школе управления СКОЛКОВО состоится Speakers Nights в формате открытой дискуссии. Тема обсуждения – "Эффект колеи: сценарии выхода и последствия".

Каковы долгосрочные прогнозы развития страны? Что предпринять, чтобы поставить страну на прочные рельсы развития? Где искать ответы на самые актуальные вопросы? О современной и будущей России будут рассуждать:

  • декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан;
  • предприниматель, филантроп Рубен Варданян.

Модератор – эксперт в области менеджмента и связей с общественностью Светлана Миронюк.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 10 декабря в 20:00
  • Что: дебаты о судьбе России
  • Кто: Рубен Варданян, Александр Аузан
  • Кому смотреть: россиянам

В ожидании трансляции смотрите:


Ссылки по теме


Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
бизнес бизнесмены прямые трансляции Мослекторий смотреть онлайн на m24.ru Школа управления СКОЛКОВО

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика