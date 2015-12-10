LIVE: Аузан и Варданян – о России образца 2035 года

10 декабря в Школе управления СКОЛКОВО состоится Speakers Nights в формате открытой дискуссии. Тема обсуждения – "Эффект колеи: сценарии выхода и последствия".
Каковы долгосрочные прогнозы развития страны? Что предпринять, чтобы поставить страну на прочные рельсы развития? Где искать ответы на самые актуальные вопросы? О современной и будущей России будут рассуждать:
- декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Аузан;
- предприниматель, филантроп Рубен Варданян.
Модератор – эксперт в области менеджмента и связей с общественностью Светлана Миронюк.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 20:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 10 декабря в 20:00
- Что: дебаты о судьбе России
- Кто: Рубен Варданян, Александр Аузан
- Кому смотреть: россиянам
В ожидании трансляции смотрите:
- Мастер-класс президента Crocus Group Араса Агаларова
- Культурный акробат Ши Синг Ми научил вести бизнес в стиле кунг-фу
- RIW-2015: Что, как и для чего исследовать в интересах бизнеса