"РГ": Число брачных контрактов в России выросло в два раза

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Число брачных контрактов выросло в два раза

Нотариусы отметили резкий рост брачных контрактов в стране. За два года число "супружеских сделок" выросло почти в два раза. А законодатели обсуждают возможность расширить сферу брачных контрактов, включив в них любые супружеские соглашения. Эти новости прозвучали на совместном российско-германском семинаре "Правовые проблемы заключения брачных договоров: Опыт и практика", который прошел в Москве. Российское семейное законодательство не стоит на месте, в нем возможны неожиданные перемены. "На одном из "круглых столов" в Комитете Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей было озвучено предложение, чтобы все соглашения между супругами удостоверялись нотариально", – рассказала президент Федеральной нотариальной палаты Мария Сазонова. Некоторые специалисты считают, что российские семейные пары должны, наконец, получить возможность прописывать в контрактах свои супружеские обязанностях, пишет "Российская газета".

Торговлю заставят треть ассортимента заполнять российскими товарами

Текстиль и кожевенные изделия российского производства могут стать приоритетными в производстве российских самолетов, авто и судов. А школьная форма, сшитая из "родных" тканей с добавлением серебра, получит "прописку" в госзаказе. Спецовки и всевозможная рабочая одежда для предприятий также будет закупаться у российских предприятий. И торговцев законодательно обяжут следить за тем, чтобы 30-35 товаров на полках были российского производства. А для реальной борьбы с контрабандой и серым импортом из Китая, Турции в рамках Таможенного союза, не исключено, появится межгосударственная программа развития легкой промышленности России, Белоруссии и Казахстана. Эти и другие инициативы озвучили на расширенном заседании выездного Координационного совета минпромторга в Ростовской области.

Государственных заказчиков оценили в НРПЗ

Согласно международному рейтингу за 2012 год, Российская Федерация по уровню коррупции, к сожалению, занимает неблаговидное место. Однако с момента вступления в силу реформ о госзаказе, появилась надежда поправить тут рейтинг и с каждым годом она укрепляется. Об этом свидетельствуют итоги исследования Национального рейтинга прозрачности закупок (НРПЗ), который этим вопросом занимается уже пятый год.Рейтинг прозрачности 2012 года стал для НРПЗ реперной точкой для подведения 7-летних итогов работы №94-ФЗ. Исследование показало также эффективность работы электронных торгов на всех уровнях закупочной деятельности. Участниками рейтинга являются 300 государственных и коммерческих структур. Экспертами были изучены и оценены 79 федеральных органов исполнительной власти, администрации 83 субъектов РФ, 50 крупнейших муниципальных заказчиков РФ, более 100 крупнейших субъектов №223-ФЗ и более 70 крупнейших российских компаний частного сектора. По итогам исследования были сделаны оценочные выводы об основных показателях национального рынка закупок России в 2012 году.

За уборку в воинской части каждый месяц приписывали миллион

В Кемеровской области возбуждено семь уголовных дел против должностных лиц войсковой части 21005 в городе Юрга. Всех подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил военный прокурор юргинского гарнизона Александр Шапанов. По словам прокурора, возбужденные уголовные дела, квалифицированны по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса. То есть военные не только превышали должностные полномочия, но и своими действиями причинили тяжкие последствия. Надо добавить, что уголовным делам предшествовала прокурорская проверка, как сказано в документах, проверялись «приемки аутсорсинговых услуг». Военный прокурор юргинского гарнизона Александр Шапанов объяснил, в чем заключалось кемеровское преступление - "установлено, что должностное лицо, ответственное за приемку клининговых услуг, подписывало акты приемки выполненных работ, подделывая подпись представителя госзаказчика, генерал-майора Шемайтиса, командира войсковой части 21005, не проверяя объема фактически оказанных услуг". Военный прокурор также отметил, что подрядчиком при оказании данных услуг выступала компания "Славянка", уже известная всей стране в связи с коррупционным скандалом.

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