Про рекламу: на всемирном саммите расскажут о медиакоммуникациях Москвы

Фото: M24.ru

С 9 по 10 октября в столице впервые проходит Всемирный рекламный саммит. На мероприятие выступают эксперты медиакоммуникаций ведущих мегаполисов мира.

В рамках саммита 10 октября пройдут дискуссии на темы "Бренд мегаполиса", "Медиакоммуникации Москвы", "Реклама в Москве", а также "Влияние масштабных культурно-развлекательных событий на позиционирование мегаполиса". M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятий.

В дискуссиях примут участие:



Президент Международной рекламной ассоциации Фарис Абухамад

Заведующий сектором информации Департамента СМИ и рекламы, кандидат исторических наук Владимир Лысяков

Заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова

Генеральный директор компании "Бал роботов" Игорь Никитин

Заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Ирина Руденко

Представители "Москва Медиа"

и многие другие

Участники саммита обсудят опыт лидеров индустрии с представителями государственных и муниципальных органов власти, ректорами профильных ВУЗов, руководителями коммуникационных агентств и специалистами индустрии.

Форум позволит познакомиться с зарубежной практикой в области коммуникаций в мегаполисе, чтобы в дальнейшем применить эти знания в Москве. В мероприятии примет участие около 200 наиболее авторитетных представителей рекламной и медиаотрасли Западной Европы, США и Азии.

Когда: 10 октября

10 октября О чем: о Всемирном рекламном саммите

о Всемирном рекламном саммите Кому смотреть: рекламщикам и всем неравнодушным к этой индустрии



Начало трансляции - в 10.00. Запись пресс-конференции будет выложена на нашем сайте.

