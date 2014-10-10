Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 октября 2014, 13:40

Экономика

Про рекламу: на всемирном саммите расскажут о медиакоммуникациях Москвы

Фото: M24.ru

С 9 по 10 октября в столице впервые проходит Всемирный рекламный саммит. На мероприятие выступают эксперты медиакоммуникаций ведущих мегаполисов мира.

В рамках саммита 10 октября пройдут дискуссии на темы "Бренд мегаполиса", "Медиакоммуникации Москвы", "Реклама в Москве", а также "Влияние масштабных культурно-развлекательных событий на позиционирование мегаполиса". M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятий.

В дискуссиях примут участие:

  • Президент Международной рекламной ассоциации Фарис Абухамад
  • Заведующий сектором информации Департамента СМИ и рекламы, кандидат исторических наук Владимир Лысяков
  • Заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова
  • Генеральный директор компании "Бал роботов" Игорь Никитин
  • Заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Ирина Руденко
  • Представители "Москва Медиа"
  • и многие другие

Участники саммита обсудят опыт лидеров индустрии с представителями государственных и муниципальных органов власти, ректорами профильных ВУЗов, руководителями коммуникационных агентств и специалистами индустрии.

Форум позволит познакомиться с зарубежной практикой в области коммуникаций в мегаполисе, чтобы в дальнейшем применить эти знания в Москве. В мероприятии примет участие около 200 наиболее авторитетных представителей рекламной и медиаотрасли Западной Европы, США и Азии.

  • Когда: 10 октября
  • О чем: о Всемирном рекламном саммите
  • Кому смотреть: рекламщикам и всем неравнодушным к этой индустрии

Начало трансляции - в 10.00. Запись пресс-конференции будет выложена на нашем сайте.

[ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]
[/ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
бизнес трансляции Всемирный саммит рекламы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика