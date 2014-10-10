Про рекламу: на всемирном саммите расскажут о медиакоммуникациях Москвы

Фото: M24.ru
С 9 по 10 октября в столице впервые проходит Всемирный рекламный саммит. На мероприятие выступают эксперты медиакоммуникаций ведущих мегаполисов мира.
В рамках саммита 10 октября пройдут дискуссии на темы "Бренд мегаполиса", "Медиакоммуникации Москвы", "Реклама в Москве", а также "Влияние масштабных культурно-развлекательных событий на позиционирование мегаполиса". M24.ru проведет прямую трансляцию мероприятий.
В дискуссиях примут участие:
- Президент Международной рекламной ассоциации Фарис Абухамад
- Заведующий сектором информации Департамента СМИ и рекламы, кандидат исторических наук Владимир Лысяков
- Заместитель руководителя Департамента СМИ и рекламы города Москвы Юлия Казакова
- Генеральный директор компании "Бал роботов" Игорь Никитин
- Заместитель председателя Комитета по туризму города Москвы Ирина Руденко
- Представители "Москва Медиа"
- и многие другие
Участники саммита обсудят опыт лидеров индустрии с представителями государственных и муниципальных органов власти, ректорами профильных ВУЗов, руководителями коммуникационных агентств и специалистами индустрии.
Форум позволит познакомиться с зарубежной практикой в области коммуникаций в мегаполисе, чтобы в дальнейшем применить эти знания в Москве. В мероприятии примет участие около 200 наиболее авторитетных представителей рекламной и медиаотрасли Западной Европы, США и Азии.
- Когда: 10 октября
- О чем: о Всемирном рекламном саммите
- Кому смотреть: рекламщикам и всем неравнодушным к этой индустрии
Начало трансляции - в 10.00. Запись пресс-конференции будет выложена на нашем сайте.
[ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]
[/ВИДЕОТРАНСЛЯЦИЯ]