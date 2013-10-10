IT: Билл Гейтс

Билл Гейтс. Фото: ИТАР-ТАСС

Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей и крупнейший акционер компании Microsoft. Родился 28 октября 1955 года в Сиэтле (Вашингтон). После школы получил образование в Гарвардском колледже (1973 г.–1975 г.). Руководил компанией Microsoft до июня 2008 года, после ухода с этого поста остался в должности неисполнительного председателя совета директоров. Является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс.

Журнал Forbes признавал Билла Гейтса самым богатым человеком планеты в период с 1996 по 2007 год и в 2009 году. Его состояние в сентябре 2012 года оценивалось в 66 млрд долларов, причем выросло за предыдущий год на 7 млрд долларов. 19 раз подряд Гейтс был признан самым богатым американцем и вторым во всем мире после мексиканского бизнесмена Карлоса Слима Элу (обошел Гейтса на 8 млрд долларов). 17 мая 2013 года по рейтингу Bloomberg Билл Гейтс вернул себе звание самого богатого человека на Земле.

Более $28 млрд с 1994 по 2010 год Гейтс направил на благотворительность, в этой сфере он также занимает одну из лидирующих позиций. Кроме того, в 2010 году предприниматель обратился ко всем миллиардерам с предложением передать половину их состояния на благотворительную деятельность.

Билл Гейтс – автор популярных книг "Дорога в будущее", "Бизнес со скоростью мысли". За свою деятельность удостоен ордена Ацтекского орла и национальной медали США в области технологий и инноваций.