Бизнесмен Брайан Трейси расскажет об антикризисном мышлении

Фото: facebook.com/BrianTracyPage

17 июля в Москве пройдет бизнес-завтрак с мировым экспертом Брайаном Трейси. Тема мероприятия – "Антикризисное мышление в бизнесе", сообщают организаторы.

Брайан Трейси расскажет о модели 7R, объяснит, что представляет собой система антикризисного мышления и расскажет, что надо изменить в бизнес-модели, чтобы адаптировать компанию к новым условиям.

Среди приглашенных гостей – ТОП-менеджеры, директора по персоналу, руководители и многие другие.

Брайан Трейси – известный эксперт по системному развитию бизнеса. Он сам создал свою компанию, ассоциированные члены которой сегодня расположены в 32 странах мира. Кроме того, Трейси – один из самых читаемых авторов книг по развитию бизнеса, менеджмента, тайм-менеджмента и персональному успеху.