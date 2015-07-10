Бизнесмен Брайан Трейси расскажет об антикризисном мышлении

Фото: facebook.com/BrianTracyPage
17 июля в Москве пройдет бизнес-завтрак с мировым экспертом Брайаном Трейси. Тема мероприятия – "Антикризисное мышление в бизнесе", сообщают организаторы.
Брайан Трейси расскажет о модели 7R, объяснит, что представляет собой система антикризисного мышления и расскажет, что надо изменить в бизнес-модели, чтобы адаптировать компанию к новым условиям.
Среди приглашенных гостей – ТОП-менеджеры, директора по персоналу, руководители и многие другие.
Брайан Трейси – известный эксперт по системному развитию бизнеса. Он сам создал свою компанию, ассоциированные члены которой сегодня расположены в 32 странах мира. Кроме того, Трейси – один из самых читаемых авторов книг по развитию бизнеса, менеджмента, тайм-менеджмента и персональному успеху.
Время сбора: 08.30
Выступление Брайана: с 9.00 до 11.00
Место: ресторан "Веранда", Краснопресненская наб. 12, Центр международной торговли
Для участия в бизнес-завтраке с Брайаном Трейси необходимо обратиться в Академию Брайана Трейси