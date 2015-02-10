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Москва 24

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Мэр Москвы

10 февраля, 14:34

В кризис все соцпрограммы столицы сохранят – Решетников

бизнес Сергей Собянин Макcим Решетников антикризисный план

"Интервью": Максим Решетников рассказал об антикризисном плане Москвы

Власти Москвы намерены сохранить поступательное развитие города в условиях кризиса, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" глава департамента экономической политики и развития Максим Решетников.

"Мэром была поставлена задача: учесть внешние вызовы, посмотреть, как они влияют на наши проекты, и максимально эти вызовы отработать с тем, чтобы сохранилось поступательное развитие города и москвичи чувствовали себя защищенными", – сказал Решетников.

Чиновник отметил, что федеральным антикризисным планом предусмотрено ежегодное сокращение расходов бюджета на 5%, но Москва в режиме экономии живет уже три года, сохраняя намеченные планы по строительству, соцподдержке и зарплатам.

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"Мы это делали за счет внутренней эффективности, за счет того, что учились экономить, тратить рационально, не тратить там, где можно не тратить", – подчеркнул Решетников.

При этом глава департамента отметил, что задача антикризисного плана столицы – не "тотальный пересмотр всего, что сделали, а сохранение всех программ столичных властей".

Напомним, Сергей Собянин утвердил антикризисный план правительства Москвы на 2015 год. Документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений которого – социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности.

Важнейшими направлениями антикризисного плана города также являются:

  • поддержка предприятий реального сектора и сферы услуг, развитие импортозамещения;
  • поддержка транспортной отрасли;
  • поддержка строительного комплекса;
  • снижение административных барьеров для ведения бизнеса, поддержка предпринимательства;
  • повышение эффективности бюджетных расходов.

Проект антикризисного плана столичного правительства прошел обсуждение с представителями предпринимательского сообщества. От бизнеса поступило порядка 100 различных предложений, 80% которых было учтено. Для реализации антикризисного плана осталось принять нормативные правовые акты, а также подготовить проекты городских законов и предложения по изменению федерального законодательства.

Сюжет: Антикризисные меры столичного правительства на 2015 год

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