09 октября 2014, 20:40

Экономика

Про рекламу: эксперты обсудят регулирование рекламной индустрии

Фото: ТАСС/Александра Краснова

С 9 по 10 октября в столице впервые проходит Всемирный рекламный саммит. На мероприятие приехали эксперты медиакоммуникаций ведущих мегаполисов мира.

В рамках саммита 10 октября состоятся два круглых стола, на которых обсудят законодательное регулирование индустрии мегаполиса и саморегулирование и стандарты индустрии. Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию дискуссий. В них примут участие:

  • Руководитель Московского УФАС России Рачик Петросян
  • Депутат Госдумы Антон Жарков
  • Генеральный директор Ассоциации рекламодателей Федор Борисов
  • Заместитель Министра торговли Республики Беларусь Ирина Наркевич
  • Член координационного совета по рекламе стран СНГ ФАС Галина Забловская
  • и многие другие

Участники саммита обсудят опыт лидеров индустрии с представителями государственных и муниципальных органов власти, ректорами профильных ВУЗов, руководителями коммуникационных агентств и специалистами индустрии.

Форум позволит познакомиться с зарубежной практикой в области коммуникаций в мегаполисе, чтобы в дальнейшем применить эти знания в Москве. В мероприятии примет участие около 200 наиболее авторитетных представителей рекламной и медиаотрасли Западной Европы, США и Азии.

  • Когда: 10 октября
  • О чем:о Всемирном рекламном саммите
  • Кому смотреть:рекламщикам и всем неравнодушным к этой индустрии

Начало трансляции - в 10.00. Записи дискуссий будут выложены на нашем сайте.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
бизнес трансляции Всемирный рекламный саммит

