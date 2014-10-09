Про рекламу: эксперты обсудят регулирование рекламной индустрии

Фото: ТАСС/Александра Краснова

С 9 по 10 октября в столице впервые проходит Всемирный рекламный саммит. На мероприятие приехали эксперты медиакоммуникаций ведущих мегаполисов мира.

В рамках саммита 10 октября состоятся два круглых стола, на которых обсудят законодательное регулирование индустрии мегаполиса и саморегулирование и стандарты индустрии. Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию дискуссий. В них примут участие:

Руководитель Московского УФАС России Рачик Петросян

Депутат Госдумы Антон Жарков

Генеральный директор Ассоциации рекламодателей Федор Борисов

Заместитель Министра торговли Республики Беларусь Ирина Наркевич

Член координационного совета по рекламе стран СНГ ФАС Галина Забловская

и многие другие

Участники саммита обсудят опыт лидеров индустрии с представителями государственных и муниципальных органов власти, ректорами профильных ВУЗов, руководителями коммуникационных агентств и специалистами индустрии.

Форум позволит познакомиться с зарубежной практикой в области коммуникаций в мегаполисе, чтобы в дальнейшем применить эти знания в Москве. В мероприятии примет участие около 200 наиболее авторитетных представителей рекламной и медиаотрасли Западной Европы, США и Азии.

Когда: 10 октября

10 октября О чем: о Всемирном рекламном саммите

о Всемирном рекламном саммите Кому смотреть: рекламщикам и всем неравнодушным к этой индустрии



Начало трансляции - в 10.00. Записи дискуссий будут выложены на нашем сайте.

