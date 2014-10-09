Про рекламу: эксперты обсудят регулирование рекламной индустрии

Фото: ТАСС/Александра Краснова
С 9 по 10 октября в столице впервые проходит Всемирный рекламный саммит. На мероприятие приехали эксперты медиакоммуникаций ведущих мегаполисов мира.
В рамках саммита 10 октября состоятся два круглых стола, на которых обсудят законодательное регулирование индустрии мегаполиса и саморегулирование и стандарты индустрии. Сетевое издание M24.ru проведет прямую трансляцию дискуссий. В них примут участие:
- Руководитель Московского УФАС России Рачик Петросян
- Депутат Госдумы Антон Жарков
- Генеральный директор Ассоциации рекламодателей Федор Борисов
- Заместитель Министра торговли Республики Беларусь Ирина Наркевич
- Член координационного совета по рекламе стран СНГ ФАС Галина Забловская
- и многие другие
Участники саммита обсудят опыт лидеров индустрии с представителями государственных и муниципальных органов власти, ректорами профильных ВУЗов, руководителями коммуникационных агентств и специалистами индустрии.
Форум позволит познакомиться с зарубежной практикой в области коммуникаций в мегаполисе, чтобы в дальнейшем применить эти знания в Москве. В мероприятии примет участие около 200 наиболее авторитетных представителей рекламной и медиаотрасли Западной Европы, США и Азии.
- Когда: 10 октября
- О чем:о Всемирном рекламном саммите
- Кому смотреть:рекламщикам и всем неравнодушным к этой индустрии
Начало трансляции - в 10.00. Записи дискуссий будут выложены на нашем сайте.
